Contempopránea cumple en su primera vez en Don Benito El festival, que llegaba a su 29ª edición, se estrenó en la localidad con Sanguijuelas del Guadiana y Carolina Durante como grandes atractivos

Estrella Domeque Lunes, 6 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Don Benito se convirtió este fin de semana en la capital de la escena indie nacional siendo por primera vez escenario del festival Contempopránea. La plaza de España y las instalaciones de Feval acogieron las diversas actuaciones, no sin contratiempos, aunque con buenas sensaciones en este estreno en la localidad dombenitense en su 29ª edición.

Marlena, Patronato y Bolsa de moscas se encargaron de la bienvenida, en el escenario instalado frente a la iglesia de Santiago. Unas horas después, también de manera gratuita, actuaron en este enclave La Habitación Roja y Hombre Tigre.

La plaza de España se lucía así en su primera gran cita multitudinaria tras su remodelación, con buenas cifras de asistencia.

De Lia Kali a Mala Sangre

Posteriormente, la música se trasladaba ya a Feval, primero con actuaciones en el exterior y, posteriormente, en el pabellón número 2 de la institución ferial.

Finalmente, Neverland Bari se cayó del cartel en el último momento, para pesar de muchos de sus seguidores que no pudieron disfrutar de su música por problemas de salud de uno de sus componentes. Así lo anunciaba la propia banda en redes sociales. Pero la tarde sí contó con Juanca Supersub DJ, Carlangas y Depresión Sonora.

Ya en el interior de Feval, levantaba el telón Lia Kali como antesala a la actuación de La Casa Azul. Dos actuaciones muy aplaudidas por los presentes antes de recibir uno de los conciertos más esperados, el de los extremeños Sanguijuelas del Guadiana, la gran revelación musical de los últimos meses. Además, no faltó a la cita la cantaora Celia Romero, para cantar junto a ellos el aclamado 'Revolá'.

Con el pabellón revolucionado al ritmo de estos jóvenes, tomaban el testigo los integrantes de Carolina Durante, otro de los grandes reclamos en esta edición de Contempopránea. La banda encabezada por Diego Ibáñez ofreció un gran directo con el repaso a algunas de sus canciones más conocidas como 'Hamburguesas', 'Normal' o 'Perdona'.

Ya a altas horas de la madrugada Alcalá Norte y Mala Sangre pusieron broche a un festival que ya piensa en la edición de 2026.