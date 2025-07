El comité de empresa, CC OO y Pollos Cano explican el ERTE a los trabajadores

Celestino J. Vinagre Viernes, 4 de julio 2025, 14:15 | Actualizado 14:22h. Comenta Compartir

Los trabajadores de Pollos Cano reciben más información sobre el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) presentado para intentar ... reflotar la empresa tras el incendio que les ha dejado sin actividad tras acabar con su matadero y sala de despiece. Con un salón de actos de la Casa de Cultura de Salvatierra de los Barros a reventar, miembros de la empresa, del comité y del sindicato Comisiones Obreras (Jesús Martín, secretario de Política Industrial y Jesús Ferrero, de Comunicación de la federación de industria de CC OO) han acudido este mediodía a dar detalles sobre el ERTE que se ha presentado el pasado martes, día 1 de julio. Finalmente no vincula a la totalidad de la plantilla porque los trabajadores de administración no están incluidos en el mismo. De esta forma, son 77 empleados vinculados por el ERTE, no 84.

El expediente ya lo tiene en su poder la autoridad laboral, en este caso, la Consejería de Economía y Empleo de la Junta de Extremadura. Se ha solicitado por fuerza mayor. El Gobierno regional ha pedido documentación adicional a la presentada el pasado martes por la sociedad avícola, según informa el sindicato, y ahora plantilla y empresa quedan a expensas de que se pronuncie sobre si autoriza o no el ERTE por fuerza mayor. No ha fecha por parte de la Consejería de Economía y Empleo para desvelar su decisión aunque desde la plantilla de Pollos Cano y desde la propia empresa se desea que la respuesta no se demore mucho en el tiempo. La charla informativa esta mañana en Salvatierra, que se ha prolongado durante una hora y cuarto aproximadamente, ha arrojado más luz a las dudas planteadas por los trabajadores sobre el salario que tienen derecho a percibir una vez aprobado el ERTE, la prestación por desempleo a cobrar u otro tipo de cuestiones técnicas sobre el expediente. Noticias relacionadas Pollos Cano presenta un ERTE para sus 84 trabajadores con el objetivo de reflotar la empresa Un incendio calcina en Salvatierra las instalaciones de Pollos Cano, que da empleo a casi 100 personas Como contó HOY el pasado martes, los ERTE por fuerza mayor permiten a las empresas suspender temporalmente los contratos de trabajo o reducir la jornada laboral con varios aspectos. Los trabajadores, en paro, podrán seguir cobrando el 70 % de la base reguladora durante toda la vigencia de la medida. Además, las empresas pueden obtener exoneraciones en las cotizaciones a la Seguridad Social, algo muy importante a la hora de asumir costes de una posible reconstrucción de instalaciones cuando, como es el caso, se trata de empresas de decenas de trabajadores. Durante esta reunión la empresa las autorizaciones necesarias de los empleados para iniciar el procedimiento además de otro tipo de información personal. La dirección de Pollos Cano les ha transmitido que iniciará cuanto antes el proceso de reconstrucción de las instalaciones para retomar la producción. Un aspecto relevante es que será el SEXPE y no la empresa quien determine el periodo de vigencia del ERTE si es aprobado. Un periodo de vigencia que calculará la Junta de Extremadura en función del proyecto de reconstrucción del matadero y de la sala de despiece que va a llevar, junto a ese expediente, Pollos Cano. No será, en todo caso, menor de un año. El peso de Pollos Cano trasciende el ámbito de Salvatierra de los Barros, un pueblo de poco más de 1.550 habitantes de la Sierra Suroeste porque da a empleo a localidades de varias comarcas, no solo a salvaterreños. Dedicada desde hace más de tres décadas a la cría, engorde, sacrificio y comercialización, Pollos Cano es una de las más relevantes empresas del sector avícola regional. Sacrifica alrededor de cinco millones de pollos al año. Al día podía matar unos 20.000. Hasta 94.000 animales ha llegado a sacrificar en una semana.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión