Cinco municipios pacenses participan en el primer encuentro del proyecto Herition

Alcaldes, concejales y técnicos de Olivenza, Alconchel, Azuaga, Guareña y Llerena participaron en el primer encuentro del proyecto Herition. La inciativa está enmarcada en el programa Interreg Europe, que que reúne a nueve entidades dedicadas a la conservación, valorización y gestión del patrimonio. Procede de seis países europeos: España, Italia, Alemania, Países Bajos, Rumanía y Macedonia del Norte.

La sesión tuvo lugar el 26 de noviembre y congregó a los actores locales seleccionados para colaborar con la Diputación de Badajoz en el proyecto. Además, la reunión sirvió como presentación del programa y para comentar el proceso de identificación y validación de buenas prácticas en accesibilidad, movilidad, financiación, digitalización y participación pública. A la cita también acudió el presidente de Cocemfe Badajoz.