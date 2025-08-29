Cien inscritos ya para la carrera de montaña del 9 noviembre en Salvatierra La tercera edición de la Salvatrail cuenta este año con dos distancias a recorrer, de 25 y 23 kilómetros

Corredores en la prueba del año pasado por la sierra de Salvatierra de los Barros.

Celestino J. Vinagre Viernes, 29 de agosto 2025, 07:31 Comenta Compartir

Cien inscritos ya a falta de algo más dos meses de la celebración de una carrera de montaña que en solo tres ediciones goza de una gran popularidad. La cifra del año pasado, que alcanzó los 280 corredores inscritos, deseosos de hacer una ruta por parajes y senderos de la sierra salvaterreña. En esta ocasión, la tercera Salvatrail, en Salvatierra de los Barros, será en esta ocasión el 9 de noviembre. La apertura de inscripciones se produjo el pasado 1 de julio. El plazo límite para apuntarse es el 5 de noviembre, cuatro días antes de la prueba. El máximo es de 300 participantes.

La carrera de montaña consta de dos categorías, la larga y la corta, tanto para hombres como para mujeres. En su primera edición, celebrada el 5 de noviembre de 2023, los participantes pudieron elegir entre correr 12 o 21 kilómetros. En la del año pasado (3 de noviembre) fueron de 13 o 22 kms.

Esta cita parte en este 2025 con una distancia larga más amplia, 25 kilómetros, y también se ha ampliado la corta, 14 kilómetros, según consta en las bases de la prueba. La primera consta de más de 750 metros de desnivel, el segundo, de unos 500. Dos recorridos, en todo caso, espectaculares por el corazón de la Sierra Suroeste extremeña. El recorrido no se publica con antelación. Solo se puede pasar por ahí en la propia jornada de carrera, cuya salida esta fijada en la plaza de España de la localidad.

«Con ello pretendemos salvaguardar el resto del año la privacidad de las fincas así como la protección de la flora y la fauna. Es una condición indispensable por parte de la organización y un compromiso por parte de los propietarios de los terrenos», se explica.

La salida para el trail largo está prevista a las 9.30 horas y para el corto, media hora después. Según las bases de la carrera, pueden participar en la prueba de largo y corto recorrido, en la categoría de veteranos, los nacidos antes de 1963. En el caso de los más jóvenes, los nacidos en 2007.

Cartel anunciado de la prueba de este año. HOY

La organización establece tres rangos de precios en función del día en que se formalice la inscripción. Los que han hecho desde el 1 de julio y hasta el próximo domingo, abonarán 18 euros. Serán 20 para los que se apunten entre el 1 de septiembre y el 15 de octubre. Y pagarán 22 euros los más tardíos en inscribirse.

La prueba está organizada por Atletas Populares de Salvatierra y el Ayuntamiento salvaterreño. Cuenta con la colaboración de la Mancomunidad Sierra Suroeste, la Diputación Provincial de Badajoz y la Junta de Extremadura. Esta carrera cuenta con una organización profesional. Su director es Alejandro Carrascal, graduado en Ciencias de la actividad física y el deporte y dinamizador deportivo de la Mancomunidad Sierra Suroeste y tiene el apoyo de unos 60 voluntarios aproximadamente.

De los 280 inscritos en la Salvatrail del año pasado, la inmensa mayoría que se apuntaron (179 corredores) fueron para hacer el trayecto de 13 kilómetros.

Ampliar Un corredor el año pasado con el castillo de Salvatierra al fondo. HOY