Carmela Moreno, premiada en el concurso 'Del aula al tablao'

Carmela Moreno se ha proclamado ganadora de la segunda edición del Concurso de becas y reconocimientos 'Del aula al tablao', organizado por la escuela de danza Leyla Buitrago. Una cita que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena y que se celebró en la peña flamenca 'Diego el Chucarro'.

La joven Carmela Moreno fue reconocida con el primer premio al conquistar el corazón del jurado bailando por tangos canasteros.

En palabras de la organizadora, «se pudo vivir una noche llena de emociones, compañerismo y de mucha profesionalidad en el escenario». Buitrago destacó que con este concurso se trata de dar visibilidad, de forma individual, a grandes promesas futuras del flamenco en Extremadura. Este proyecto se lleva a cabo para fomentar el flamenco y la cultura flamenca en nuestra comarca, que tiene una gran aceptación. En esta segunda edición ya se ha notado el crecimiento y la buena aceptación del concurso.