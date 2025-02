Los bomberos sofocan un incendio en una vivienda en Herrera del Duque El fuego se ha originado por un fallo en el tiro de una chimenea y no ha habido que lamentar daños personales

redacción Jueves, 5 de enero 2023 | Actualizado 09/01/2023 15:17h.

Los bomberos del parque de Herrera del Duque han sofocado este jueves un incendio en una vivienda de esta localidad pacense que se ha originado por un fallo en el tiro de una chimenea, que ha provocado la obstrucción del conducto.

El incendio, que no ha causado daños personales, se ha producido en torno a las 9.35 de la mañana y los efectivos del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Badajoz lo han dado por extinguido pasadas las 11.00 horas.

En el momento del fuego no había nadie en la casa, una vivienda de planta baja situada en la calle Oviedo número 4 del municipio. En un principio, la llamada de emergencia alertó a los bomberos de la posibilidad de que hubiera quedado atrapado en el inmueble su morador, un hombre mayor que había salido a hacer la compra.

Las llamas se han desatado en la planta superior de la casa, en la parte conocida en los pueblos extremeños como 'doblao', un espacio diáfano donde se almacenan antiguos aperos de labranza, muebles sin uso y otros objetos.

Para evitar este tipo de siniestros, que se incrementan en estas fechas al calentar los hogares, los bomberos hacen una serie de recomendaciones, como no tener los braseros de picón o chimeneas encendidos durante la noche y vigilar que no queden brasas, ventilar bien los espacios, cerciorarse de que las faldas de camilla no entran en contacto con los braseros y procurar dejarlas levantadadas y mantener limpias las salidas de humos de las chimeneas.