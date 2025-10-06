Una bola de fuego atraviesa la provincia de Badajoz El bólido se inició a 104 kilómetros de altitud sobre la localidad pacense de Fuenlabrada de los Montes y se extinguió a una altitud de unos 29 kilómetros en la provincia de Córdoba

R.B.C. Lunes, 6 de octubre 2025, 12:51 Comenta Compartir

Una bola de luz cruzó Extremadura la madrugada de este domingo. El fenómeno fue visible minutos antes de la tres de la madrugada en buena parte de la provincia de Badajoz.

El bólido, como lo denominan los astrónomos, se inició a 104 kilómetros de altitud sobre la localidad pacense de Fuenlabrada de los Montes y se extinguió a una altitud de unos 29 kilómetros sobre la localidad de Guijo, en la provincia de Córdoba.

«Sobrevoló las provincias de Badajoz, Ciudad Real y Córdoba, pero debido a su gran luminosidad pudo verse desde toda la Península Ibérica», explica el investigador responsable del proyecto SMART, el astrofísico Jose María Madiedo. «La roca que provocó este fenómeno procedía de un cometa y entró en la atmósfera de nuestro planeta a una velocidad de unos 127 mil kilómetros por hora», detalla. «Estas rocas que se cruzan con la órbita de la Tierra reciben el nombre de «meteoroides». Al impactar violentamente contra el aire a esta gran velocidad, la superficie de la roca (el meteoroide) se calentó hasta alcanzar una temperatura de varios miles de grados centígrados y se volvió incandescente, generándose así una bola de fuego», continúa el experto.

La impresionante bola de luz fue avistada sobre las 2.44 (hora local peninsular), y «su brillo fue equiparable al de la Luna llena», reseña Madiedo.

Esta bola de fuego ha sido observada por los sistemas del proyecto SMART desde las estaciones de detección ubicadas en Huelva, La Hita (Toledo), Calar Alto, Sierra Nevada, La Sagra (Granada) y Sevilla.

«SMART es un proyecto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que desarrolla la Red de Bólidos y Meteoros del Suroeste de Europa (Red SWEMN). Se trata de una red de investigación coordinada desde el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC). La Red SWEMN tiene como objetivo monitorizar continuamente el cielo para poder registrar y estudiar el impacto contra la atmósfera terrestre de rocas procedentes de distintos objetos del Sistema Solar», detalla Madiedo.