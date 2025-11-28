Aquanex realizará vuelos con drones para actualizar la cartografía de Villanueva de la Serena

E. Domeque Viernes, 28 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La Policía Local informa de la inminente realización de una operación aérea autorizada destinada a la cartografía del núcleo urbano. La actividad será realizada por la empresa Aquanex, entre el 30 de noviembre y el 5 de diciembre, para la mejora y actualización cartográfica del municipio.

Durante esos días, se efectuarán vuelos breves de unos 5 minutos sobre zonas concretas de la localidad. Para garantizar la seguridad, personal de Aquanex y agentes de la Policía Local realizarán cortes de tráfico puntuales, evitando el acceso de vehículos y peatones al área donde se esté efectuando cada vuelo.

Esta operación ha sido comunicada al Ministerio del Interior y se realiza bajo el conocimiento y supervisión de la Unidad Aérea de la Policía Nacional. El horario será de 9.00 a 18.00 horas.