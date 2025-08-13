Alburquerque viaja en el tiempo mañana con el XXX Festival Medieval Villa

P. Cordovilla Miércoles, 13 de agosto 2025, 09:02 | Actualizado 09:12h. Comenta Compartir

La localidad de Alburquerque se prepara para viajar en el tiempo con la trigésima edición de su Festival Medieval, que se celebra desde mañana hasta el sábado. Este evento, consolidado como una de las citas culturales más importantes del verano extremeño, transformará el casco histórico en un auténtico escenario de la Edad Media.

Durante tres días, el Castillo de Luna y las calles y plazas del barrio medieval de Villa Adentro acogerán un completo programa de actividades. El festival se centra en la figura de Don Beltrán de la Cueva, primer Duque de Alburquerque, y evoca la convivencia de las tres culturas: la árabe, la judía y la cristiana. Los asistentes podrán disfrutar de teatro de calle, música, danza, recreaciones históricas, exhibiciones de armas y torneos. También se representarán pasajes de la época como bodas judías y cristianas, la tortura y el aquelarre.

El festival introduce varias novedades para esta edición, como el Castillo Musicado 2.0 y la ampliación de 150 localidades en los graderíos del palenque norte para mayor comodidad.