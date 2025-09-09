Alburquerque rinde homenaje a Edward Cooper, 'guardián' de su castillo medieval

Pablo Cordovilla Martes, 9 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Alburquerque ha honrado la memoria de Edward Cooper, el prestigioso investigador y experto en fortificaciones medievales, cuya labor fue fundamental para la conservación del Castillo de Luna. El homenaje, organizado por el Colectivo Cultural Tres Castillos en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad, se celebró el 6 de septiembre en la iglesia románica de la fortaleza y reunió a autoridades, amigos y colaboradores del experto en castillos.

El evento se enmarca en el XV Encuentro de la revista local Azagala, dedicado este año a Cooper, quien murió en 2023. El acto, cargado de emotividad, incluyó intervenciones de figuras públicas y allegados, la proyección de un documental sobre su vida y la inauguración de un panel conmemorativo en el Centro de Interpretación de la Edad Media y los Castillos.