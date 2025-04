Alburquerque se moviliza de nuevo en defensa del castillo

Unas 300 personas se manifestaron en la tarde de este viernes, 4 de abril, en el centro de Alburquerque en defensa del Castillo de Luna, ... con el objetivo de exigir a la Junta de Extremadura, propietaria del monumento, el inicio urgente de obras de restauración.

Las previsiones de lluvia durante toda la jornada restaron asistencia ciudadana a una acto donde se leyó un manifiesto, para finalizar con la intervención del alcalde, Manuel Gutiérrez, en representación del la Corporación Municipal, promotora de la iniciativa, que fue presentada en Pleno por el equipo de gobierno de IPAL, contando con el respaldo unánime de los grupos, incluyendo el voto favorable de los de la oposición, PSOE y PP, quienes coinciden en la necesidad de actuar con urgencia para frenar el deterioro de la fortaleza medieval.

Durante la concentración quedó patente la necesidad de actuar, «cuanto antes», en la restauración de la fortaleza medieval a fin de frenar su deterioro.

En el manifiesto leído se instaba a las autoridades regionales que aceleren los plazos para el inicio de las prometidas obras. «No podemos permitir que los desperfectos vayan a más. Es necesario que se actúe con urgencia para frenar el deterioro alarmante que amenaza con alterar la imagen emblemática que conservamos en nuestra memoria colectiva, ese perfil que se eleva hasta las nubes con su imponente torre del homenaje que peligra tal como la conocemos, si no se pone remedio a las filtraciones en época de lluvias, y que ocasionan una cada vez mayor mancha oscura, una imagen horrible, fea, triste y desoladora porque es el paso previo a los desprendimientos. No podemos permitir que su historia se desvanezca entre sus muros agrietados, humedades y derrumbes. Exigimos un plan de restauración integral, un proyecto transversal, sólido, duradero, que observe y ocupe al castillo en su extensa estructura, con financiación adecuada y plazos definidos, no solo a base de obras puntuales, de remiendos con los que se repongan los sillares que cada día se desprenden de sus estancias y elementos constructivos interiores o de sus lienzos de murallas exteriores. Un proyecto de mantenimiento continuo que proteja el castillo, que se anticipe a los daños que acechan a la construcción. Exigimos ahora, mejor que mañana, que de modo urgente se restaure y habilite la fortaleza para ser visitada en conjunto con su poblado intramuros Villa Adentro. También pedimos transparencia y participación ciudadana en el proceso de restauración, para garantizar que se respeten los valores históricos y artísticos del castillo».

La Junta incluía en sus presupuestos de 2025 una partida de 500.000 euros para su restauración. Aunque esas cuentas no prosperaron en la Asamblea de Extremadura, esta misma semana, miembros del PP de Alburquerque han confirmado que el compromiso de la Junta sigue en pie, de modo que a finales de junio o julio se debe publicar el concurso de ideas y licitarse las obras, para que estas se acometan desde finales de octubre o noviembre, para que comiencen los trabajo de mantenimiento más urgentes que frenen en parte el avance de los daños y la destrucción, que si no se remedia acabará transformando la imagen y forma actual del castillo.

Un momento de la concentración. Pablo Cordovilla

A pesar de este anuncio de fechas la concentración ciudadana finalizó coreando los presentes el lema ¡SOS Salvemos el Castillo de Luna. Defendamos el castillo, salvemos nuestro patrimonio. Por nuestra historia, por nuestro futuro, obras de restauración ya!