Alburquerque aprueba en Los Baldíos un agroturismo

Pablo Cordovilla

Viernes, 28 de noviembre 2025, 01:00

La corporación municipal celebró el miércoles su última sesión ordinaria de pleno, donde dio luz verde a dos puntos importantes para el futuro económico y ... social del municipio: la aprobación inicial de un gran proyecto agroturístico en la Dehesa Comunal 'Los Baldíos' y una significativa revisión del complemento específico de la Policía Local. La sesión comenzó sin la toma de posesión, por segunda ocasión, del nuevo concejal del PP, tras la renuncia de Luis Paniagua. El número dos en la lista es Víctor Píriz. Uno de los momentos centrales fue la información sobre el Plan de Sostenibilidad Financiera. Se detalló que los préstamos del Ayuntamiento, que rozan los 10 millones de euros, verán ampliado su periodo de amortización en 20 años.

