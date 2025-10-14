Un accidente con dos camiones condiciona el tráfico en la N-432 a la altura de Azuaga

Tania Agúndez Badajoz Martes, 14 de octubre 2025, 19:44 | Actualizado 19:50h. Comenta Compartir

Un grave accidente ocurrido en la N-432 a la altura de la localidad pacense de Azuaga ha obligado a cortar de manera intermitente el tráfico en dicha vía. Según los datos aportados por la Guardia Civil, el suceso se ha producido en torno a las 15.45 horas a la altura del kilómetro 146,4, cerca de Azuaga. En él se han visto implicados dos camiones, resultando los dos conductores, de 56 y 58 años, heridos graves.

Además, también se han registrado graves daños en los vehículos articulados, que han quedado volcados fuera de la carretera. Incluso, uno de ellos ha perdido su carga (paquetes envasados de comida), quedando extendida por la calzada. Esto ha impedido durante parte de la tarde la circulación segura y normal de los vehículos, condicionando el tráfico. La situación ha obligado a cortar la circulación de manera intermitente en la zona, según informan desde la Dirección General de Tráfico (DGT). Así se ha estado dando paso alternativo a un sentido y otro por turnos para que el resto de los conductores que pasaban por el lugar pudieran esquivar los productos tirados por el suelo. Los agentes de la Guardia Civil han estado regulando el tráfico en este tramo. Igualmente, han instruido diligencias para investigar cómo se han producido los hechos.

Según aportan desde el Centro de Urgencias y Emergencias 112, los dos conductores han sido trasladados al hospital de Llerena para recibir asistencia médica. El hombre de 58 años con traumatismo abdominal y el de 56 años con heridas leves.

Agentes de la Guardia Civil regulando el tráfico en el punto en el que se ha producido el accidente.

Además de patrullas de la Guarfdia Civil, hasta el lugar se han trasladado ambulancias y equipos médicos del Servicio Extremeño de Salud (SES), así como un helicóptero sanitario y bomberos de Llerena dependientes del Cpei de la Diputación de Badajoz.