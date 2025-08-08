El vial del cementerio judío de Plasencia abre al tráfico tras dos años de obras

El nuevo vial que circunda el cementerio judío de Plasencia ya está abierto al tráfico tras más de dos años de trabajos, seis prórrogas y ... una compleja ejecución marcada por la presencia de restos arqueológicos de gran valor. El tramo, de medio kilómetro, conecta la antigua calle de Matías Montero con la zona del Ferial del Berrocal y permite unir los barrios del sur con el norte de la ciudad sin necesidad de atravesar el casco histórico.

La nueva vía ya lleva el nombre de avenida de Roberto Iniesta, en honor al músico placentino, aunque los monolitos con la denominación oficial se instalarán en las próximas semanas, junto a la plantación de 22 árboles en los alcorques dispuestos a lo largo del recorrido. Esta acción se llevará a cabo en otoño, una vez que las condiciones meteorológicas lo permitan. El fundador de Extremoduro, según el alcalde, ha mostrado su disposición a asistir al acto oficial de inauguración cuando las obras estén completamente rematadas, algo que el Ayuntamiento espera celebrar antes de final de año.

«Este vial no es ningún capricho. Mejora sustancialmente las comunicaciones de la ciudad, reduce los tiempos y distancias de desplazamiento en un 50% y facilita el acceso a servicios esenciales como el hospital, la piscina bioclimática o la Ciudad Deportiva», decía Fernando Pizarro en la apertura de la carretera al tráfico.

El proyecto ha contado con una inversión de dos millones de euros, cofinanciados con fondos europeos y recursos propios del Ayuntamiento. Parte de la financiación municipal procede del canon de los parques eólicos instalados en la zona. «El presupuesto inicial, calculado antes de la pandemia, rondaba 1,3 millones de euros. Sin embargo, con la actualización de precios tras la crisis energética, la cifra se incrementó en 600.000 euros más. Gracias a la inversión eólica hemos podido completar la obra sin comprometer otras partidas», subrayó Pizarro.

La obra ha supuesto un reto arqueológico de primer nivel. La directora general de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural de la Junta de Extremadura, Adela Rueda, destacó ayer la importancia del trabajo conjunto entre administraciones para llevar a cabo una «cirugía de mínima invasión» que ha permitido conservar y documentar el legado histórico sin frenar el desarrollo urbano.

«Desde el principio sabíamos que esta intervención estaría condicionada por el yacimiento, pero la potencia arqueológica de Plasencia nos ha vuelto a sorprender. Se han encontrado canteras diacrónicas de excepcional factura, activas desde la Edad Media hasta principios del siglo XX, así como piedras de molino sin extraer. Es un hallazgo de enorme valor para conocer la historia constructiva de la ciudad», explicó Rueda.

El vial, que bordea el cementerio judío sin invadirlo, contribuye además a mejorar su protección. Hasta ahora, la zona sufría actos de vandalismo por su aislamiento. «Ahora el tránsito constante de peatones y vehículos actúa como vigilancia natural. Es un paso imprescindible para preservar uno de los pocos cementerios judíos conservados en España», remarcó Pizarro.

El Ayuntamiento ha solicitado a la Unión Europea una ayuda de más de 500.000 euros para acometer obras de rehabilitación, señalización y puesta en valor del yacimiento. «Formar parte de la Red de Juderías implica una responsabilidad que nos tomamos muy en serio. Este vial era una condición previa para plantear intervenciones más ambiciosas en la zona, que ahora sí son posibles», aseguró el alcalde.