¿Qué ha pasado este viernes 8 de agosto en Extremadura?
El equipo de gobierno visita la obra junto a la empresa y la Dirección General de Patrimonio.

El equipo de gobierno visita la obra junto a la empresa y la Dirección General de Patrimonio. J. C. R.

El vial del cementerio judío de Plasencia abre al tráfico tras dos años de obras

La avenida lleva el nombre de Roberto Iniesta, que ha mostrado su disposición para acudir a la inauguración cuando se rematen los detalles de la infraestructura

Juan Carlos Ramos

Plasencia

Viernes, 8 de agosto 2025, 20:43

El nuevo vial que circunda el cementerio judío de Plasencia ya está abierto al tráfico tras más de dos años de trabajos, seis prórrogas y ... una compleja ejecución marcada por la presencia de restos arqueológicos de gran valor. El tramo, de medio kilómetro, conecta la antigua calle de Matías Montero con la zona del Ferial del Berrocal y permite unir los barrios del sur con el norte de la ciudad sin necesidad de atravesar el casco histórico.

