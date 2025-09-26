USO inaugura sede en Plasencia reclamando más industria

La Unión Sindical Obrera (USO) ha inaugurado una nueva sede en Plasencia, ubicada en la avenida Extremadura, con un mensaje claro: es necesario reforzar ... el tejido industrial en la ciudad y en las comarcas del norte cacereño para generar empleo estable y frenar la despoblación.

El acto contó con la participación del secretario general de USO, Joaquín Pérez, y del secretario general de USO-Extremadura, Luis Manuel Gil, que destacaron la importancia de contar con una nueva sede sindical en un territorio que combina enormes potencialidades con notables dificultades socioeconómicas.

Coincidiendo con la inauguración, USO-Extremadura presentó un informe que radiografía el mercado laboral de la provincia. Cáceres registra una tasa de paro del 16,52%, muy por encima de la media nacional (10,29%). La situación es especialmente grave entre las mujeres, con un 21,34% de desempleo, y entre los jóvenes, cuya tasa de paro se sitúa entre el 30 y el 35% en Extremadura.

En Plasencia, aunque la tasa de paro es menor (13,95%), subrayaron que la ciudad mantiene una fuerte dependencia del sector servicios y del empleo público. Su incipiente industria, dicen, resulta insuficiente para absorber la demanda laboral existente.

Problemas laborales

El secretario general de USO, Joaquín Pérez, subrayó que «el norte de Cáceres refleja los grandes problemas del mercado laboral en España: precariedad, temporalidad y brechas de género. Desde USO queremos ser un motor de cambio, defendiendo un empleo digno, estable y con derechos».

Por su parte, el secretario general de USO-Extremadura, Luis Manuel Gil, centró su mensaje en la realidad local: «Plasencia y las comarcas del norte de Cáceres necesitan respuestas urgentes. Tenemos recursos, proyectos y capacidad, pero hace falta transformar ese potencial en empleo de calidad para que los jóvenes no emigren y las mujeres accedan a oportunidades reales».

Luis Manuel Gil anunció además que próximamente se reunirán con la consejera de Hacienda y Administración Pública para solicitar que en los Presupuestos Generales de la Junta de Extremadura para 2026 se incluya la cuantía necesaria para actualizar los complementos específicos de los empleados públicos extremeños.