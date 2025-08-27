HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Aspecto que presenta la Puerta Talavera tras la demolición del edificio que hacía esquina. J. C. R.

El PSOE de Plasencia critica la imagen de la Puerta Talavera tras el derribo del Chiquete

La agrupación socialista cree que la demolición tendría que haber esperado a la adquisición de los inmuebles contiguos

Juan Carlos Ramos

Juan Carlos Ramos

Miércoles, 27 de agosto 2025, 07:53

La nueva medianera que ha quedado al descubierto junto a la Puerta Talavera de Plasencia tras el derribo del bar Chiquete está despertando críticas ... por el aspecto que ofrece en uno de los accesos más transitados al centro histórico de la ciudad. La demolición, promovida por el Ayuntamiento para liberar un tramo de la muralla, ha dejado un solar vacío y, como telón de fondo, el paramento desnudo del inmueble contiguo. Aunque la muralla asoma tímidamente detrás, lo que domina la estampa es esa pared sin acabado, una imagen que muchos perciben como contraria al encanto que debería transmitir la entrada a la ciudad amurallada.

