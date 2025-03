El PSOE pide una comisión de investigación en Plasencia sobre el coche policial multado en Portugal

El grupo municipal socialista ha registrado este miércoles un escrito en el Ayuntamiento en el que pide que se cree una comisión de investigación sobre ... el coche policial multado en Portugal. Se trata de un vehículo camuflado, que fue incautado en una operación antidroga y cedido al cuerpo de seguridad placentino para su uso por parte del Ministerio de Sanidad, que es el propietario del coche.

Es el motivo por el que fue el Ministerio quien comunicó al Ayuntamiento la sanción de 70,70 euros impuesta en una autovía lusa por saltarse el peaje en cuatro ocasiones. Desde entonces, desde que se tuvo conocimiento de la multa, el 19 de octubre de 2021, el Consistorio placentino está tratando de averiguar quién conducía ese coche, qué agente o mando policial estaba al volante, porqué fue a Portugal y si tenía autorización o no para ello.

«Primero la explicación se pidió al intendente, que no la dio, después al segundo mando en el escalafón y ahora nos hemos enterado de que la investigación la ha asumido la Policía Nacional y que ese segundo agente, al que se le encargó la investigación, ha renunciado a ello y entendemos que no puede hacerlo», ha declarado el portavoz socialista, Alfredo Moreno.

Por este motivo, ha anunciado, «hemos pedido que se constituya una comisión de investigación, porque tenemos derecho a saber qué está ocurriendo con este asunto», después de que el PSOE haya solicitado por escrito también tres peticiones relativas al mismo y sigan sin respuesta a ninguna de ellas. «Solicitamos conocer el registro de uso de los coches camuflados, el registro también del repostaje y las matrículas de estos vehículos», ha recordado Moreno.

«No nos han contestado, hemos pedido las respuestas en comisiones y plenos y nos dicen que no es posible porque hay una investigación en marcha y no se puede entorpecer». Por eso, ha reiterado, «reclamamos la comisión de investigación, para que se nos expliquen los detalles en este órgano que debe presidir del alcalde, como máximo responsable de la Policía Local que es y, si no, la persona en quien delegue». El PSOE confía en que, «en aras a la transparencia, en un asunto tan grave como este, el PP atienda nuestra petición».

El PP, por su parte, ha confirmado que la Policía Nacional, tal como ha adelantado este periódico, es la que está llevando a cabo la investigación sobre el coche multado en Portugal, «porque se trata de un hecho que ocurrió en Portugal, un asunto por tanto que traspasa las fronteras locales», en palabras del portavoz municipal, José Antonio Hernández. Sin embargo, ha dicho también, la implicación de la Policía Nacional «no es porque el Ayuntamiento haya presentado una denuncia en la comisaría, sino porque hemos pedido su colaboración».

Respecto a la renuncia por escrito que ha presentado en el Ayuntamiento el mando policial al que se encargó la investigación, después de que el intendente Enrique Cenalmor dijera que averiguar quién conducía el vehículo camuflado era muy complejo, el PP matiza que «no se trata de una renuncia sino de un cese» y que el agente está colaborando con la Policía Nacional en el esclarecimiento de los hechos.

El programa de Familia

Por otro lado, los concejales Alfredo Moreno y Cristina Corral han denunciado en rueda de prensa esta mañana que el Ayuntamiento no ha solicitado la correspondiente subvención a la Junta de Extremadura para mantener los recursos humanos con los que cuenta el programa de Familia. Según ellos, «una psicóloga al 100% y una trabajadora social al 70%, por lo que esta profesional ya no está trabajando y a la primera la está pagando el Ayuntamiento». Un motivo, a juicio del PSOE, que «es otra muestra más de la dejadez del PP».

Desde el equipo de gobierno se aclara que la subvención sí se ha pedido, pero que la Junta «ha cambiado los criterios y solo ha concedido la ayuda para la profesional contratada al 100%, que es la trabajadora social y no la psicóloga». Y que desde el Ayuntamiento se estudia destinar fondos propios para mantener a la otra profesional, a la psicóloga, y así garantizar que el programa siga contando con los mismos recursos humanos.