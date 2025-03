La Policía Nacional asume la investigación del coche camuflado de Plasencia multado en Portugal

La Policía Nacional ha asumido la investigación del coche camuflado de la Policía Local que fue multado en Portugal. Un vehículo incautado en una operación ... antidroga y cedido al cuerpo de seguridad placentino para su uso por parte del Ministerio de Sanidad, que es el propietario del coche. Por eso el Ayuntamiento tuvo constancia de que se había podido hacer un mal uso del vehículo cuando el Ministerio le reclamó el pago de una multa de 70,70 euros por haberse saltado el peaje en cuatro ocasiones, por no pagar por circular por las autovías lusas, el 23 de agosto de 2020.

La reclamación, no obstante, no fue registrada en el Ayuntamiento de Plasencia hasta el 19 de octubre de 2021, según el relato de los hechos que el pasado 30 de noviembre realizó el concejal de Interior, David Dóniga. Entonces explicó que un día después de la notificación, el 20 de octubre de 2021, el Ayuntamiento pidió por primera vez una aclaración al respecto al intendente de la Policía Local, como máximo responsable del cuerpo y de sus recursos, para saber quién viajó a Portugal en un coche camuflado, para qué lo hizo y si contó o no con autorización.

Esa explicación se requirió en los meses siguientes hasta en cuatro ocasiones más a Enrique Cenalmor y, tras la última, el 24 de noviembre, comunicó que las averiguaciones para saber quién conducía el coche multado eran muy complejas.

Ante esta respuesta, la Junta de Gobierno encargó por decreto a otro mando policial, al segundo en el escalafón, que asumiera la investigación y le concedió un plazo de tres meses para llevarla a cabo, «para evitar la prescripción de cualquier posible infracción administrativa», según consta en el escrito en el que se recoge el encargo al segundo mando policial.

David Dóniga lo anunció un día después de que se produjera el encargo, el 30 de noviembre en una rueda de prensa. Sin embargo, según ha podido saber este periódico, antes de que transcurriera un mes el agente renunció por escrito al mismo, alegando que no quería entorpecer la investigación que por el mismo asunto ya estaba llevando a cabo la Policía Judicial de la comisaría placentina.

La multa

Y es así no porque la Policía Nacional haya decidido actuar de motu propio en este asunto que lleva coleando desde octubre de 2021, sino porque el Ayuntamiento de Plasencia presentó una denuncia en la comisaría ante la posibilidad de que se hubiera cometido algún delito por el uso incorrecto de un vehículo policial, de un recurso público.

En cuanto a la multa, también según ha podido saber este periódico, sigue sin abonarse aunque el 17 de marzo de 2022 llegó al Ayuntamiento un escrito de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional de Drogas, dependiente del Ministerio de Sanidad, en el que se recoge a su vez otro de la concesionaria de autopistas lusas que impone la sanción, en el que se recuerda que los 70,70 euros siguen sin pagarse y que la demora en el abono «podría dar lugar al cobro de intereses acumulados».