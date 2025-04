El precio de los materiales obliga al SES a licitar de nuevo el búnker del Hospital de Plasencia

ANA B. HERNÁNDEZ PLASENCIA. Viernes, 12 de noviembre 2021, 07:52 Comenta Compartir

El aumento del precio de los materiales ha frenado la construcción del nuevo búnker para radioterapia en el Hospital de Plasencia.

Esta obra fue adjudicada de forma provisional el pasado octubre a la empresa Cieca S. L., la única que concurrió al concurso abierto por el SES y a la que la mesa de contratación, una vez analizó la documentación registrada por la mercantil, propuso adjudicarle la obra por 996.709 euros frente al 1.006.778 en que salió a licitación.

Pero ya no será así. «La empresa no ha entregado, por voluntad propia, la documentación correspondiente para ser la adjudicataria definitiva», explica el SES. «Ha sido un acto de responsabilidad y buenas prácticas empresariales ya que, consciente del incremento de los materiales de construcción en las últimas semanas, la empresa ha decidido desistir de la adjudicación motivando que el importe de la licitación no cubría el coste real de la obra y podría poner en riesgo la finalización de la misma», añade la Consejería de Sanidad.

De hecho, «la circunstancia del aumento tan rápido de los costes de los materiales desde que salió la licitación para la construcción del segundo búnker, hubiera ocasionado algo similar a una baja temeraria, sin serlo, con la amenaza consiguiente para el desarrollo y término de la obra», zanja el SES.

Por eso, para lograr la construcción del segundo búnker en el Hospital Virgen del Puerto, Sanidad incrementará en un 30% el presupuesto de licitación, esto es, 300.000 euros a añadir al 1.006.778 en que salió a licitación por primera vez. El SES confía en que con este nuevo presupuesto la obra se pueda asumir y que la misma pueda comenzar en el plazo aproximado de tres meses.

Cabe recordar que la construcción de este segundo búnker en el Hospital de Plasencia es precisa para acoger en el mismo al acelerador lineal donado por la Fundación Amancio Ortega. En realidad, uno de los cuatro que el SES ha adquirido con cargo a los 12,8 millones donados por la fundación a la sanidad pública extremeña.

Este aparato de última generación, que los pacientes oncológicos del norte extremeño llevan tiempo esperando, «permitirá atender a un mayor número de pacientes en menor tiempo y mejorar las terapias oncológicas aplicadas», argumenta Sanidad para justificar la necesidad de la construcción del búnker.

La unidad de radioterapia del Virgen del Puerto comenzó su actividad en 2007 y trata al año a más de 400 pacientes.