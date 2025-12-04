Plasencia salda una deuda con la Policía Local de Coria de hace siete años El Ayuntamiento ha aceptado abonar una factura de 4.906 euros por los refuerzos prestados en las Ferias y el Martes Mayor de 2018

J. C. R. PLASENCIA. Jueves, 4 de diciembre 2025, 01:00

El Ayuntamiento de Plasencia ha aprobado el reconocimiento extrajudicial de una deuda de 4.906,18 euros al Ayuntamiento de Coria, correspondiente a los servicios de refuerzo que varios agentes de la Policía Local cauriense prestaron durante las Ferias y el Martes Mayor de 2018 en la capital del Jerte. La decisión fue adoptada por unanimidad en la Junta de Gobierno Local.

Los hechos se remontan a 2018, cuando la Policía Local de Plasencia sufrió una notable falta de efectivos. Ante esta situación, el intendente jefe emitió varios informes –con fechas 24 de mayo y 8 de junio– alertando del déficit de personal e instando a solicitar refuerzos a otros municipios. Finalmente, se firmó un convenio de colaboración policial con el Ayuntamiento de Coria el 13 de junio de 2018, que permitió el desplazamiento de agentes caurienses para cubrir seis días de ferias y la jornada del Martes Mayor.

Según el expediente municipal, los policías de Coria realizaron 128 horas de servicio entre junio y agosto de ese año, cuyo coste había sido debidamente certificado tanto por la intervención del Ayuntamiento de Coria como por sucesivos informes técnicos elaborados en Plasencia. El importe total –4.906,18 euros– incluye horas trabajadas y cotizaciones sociales.

A pesar de que los servicios se prestaron y fueron reconocidos, el pago quedó paralizado durante años debido a diversos informes internos que señalaban que los convenios de colaboración policial de 2018 no se habían tramitado siguiendo el procedimiento legal. La intervención municipal suspendió el expediente en agosto de 2022, exigiendo un reconocimiento extrajudicial del crédito para continuar.

Posteriormente, el Oficial Mayor rebatió esta suspensión y defendió la necesidad de abonar los importes para evitar un enriquecimiento injusto por parte del Ayuntamiento de Plasencia, criterio alineado con una sentencia previa en un caso similar ocurrido en Navalmoral de la Mata.

Tras varios requerimientos formales remitidos desde Coria y la actualización del crédito presupuestario correspondiente en 2025, la Junta de Gobierno Local ha dado finalmente luz verde al abono de la cantidad pendiente.