Plasencia fija el objetivo de convertir su Semana Santa en fiesta de interés turístico internacional

Plasencia no se detiene. Apenas unos días después de que su Semana Santa haya sido reconocida como Fiesta de Interés Turístico Nacional por el ... Ministerio de Industria y Turismo, las instituciones locales y regionales ya piensan en el siguiente paso: el reconocimiento de Interés Turístico Internacional.

Así lo expresaron este jueves el alcalde de la ciudad, Fernando Pizarro, y la consejera de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga, durante el acto de agradecimiento celebrado al mediodía en el Salón Noble del Ayuntamiento. La cita reunió a todas las instituciones que han impulsado este logro colectivo, pero fue también el escenario donde se trazó el horizonte de los próximos cinco años.

El alcalde placentino insistió en que el reconocimiento nacional supone un éxito compartido, pero dejó claro que no es un destino final. «Nos lo pusimos como meta, pero esto es como una carrera de relevos: alcanzamos un punto para continuar hacia el siguiente. Y el siguiente es el Interés Turístico Internacional», afirmó.

Pizarro recordó que la normativa exige un periodo mínimo de cinco años antes de presentar la candidatura, tiempo que, según dijo, debe aprovecharse para reforzar la singularidad de la Semana Santa placentina. «Necesitamos este tiempo para seguir mejorando, para transmitir que nuestra Semana Santa es diferente al resto. No podemos quedarnos aquí», señaló.

El regidor defendió que este reconocimiento trasciende las fechas litúrgicas y repercutirá en la imagen de Plasencia durante todo el año: «Formar parte de la lista de fiestas de interés nacional ya nos promociona como ciudad los doce meses, no solo en Semana Santa. Eso demuestra que merece la pena visitarnos por nuestro patrimonio, nuestra cultura y nuestra forma de vivir».

Además, adelantó que el Ayuntamiento trabaja en paralelo en otro expediente, el del Martes Mayor, una fiesta de origen netamente placentino, también con aspiraciones a convertirse en Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Apoyo de la Junta

En su intervención, la consejera de Cultura, Victoria Bazaga, coincidió con el alcalde en que la meta es internacionalizar la Semana Santa de Plasencia. «Este reconocimiento emociona a la ciudad y a toda Extremadura, pero ahora nos obliga a dar un paso más. Tenemos que profesionalizar aún más esta celebración, convertirla en un producto cultural y turístico que se viva durante los doce meses del año», aseguró.

Bazaga explicó que la Junta acompañará este proceso con actuaciones concretas en el patrimonio de la ciudad, desde el casco histórico hasta la muralla, para mejorar los escenarios en los que se desarrolla la Semana Santa y hacerlos más atractivos. «Se trata de diseñar un paquete profesional que aúne cultura y turismo, que trascienda la emoción del fervor popular y nos abra al mundo», destacó.

La consejera insistió en que Plasencia es ya un motor turístico para Extremadura y que este nuevo reto «tiene que servir para atraer visitantes, fijar población y proyectar la riqueza cultural de nuestra tierra más allá de nuestras fronteras».

Un reto compartido

El acto sirvió también para reconocer el esfuerzo de las cofradías, el Obispado, la Subdelegación del Gobierno, la Diputación y los numerosos colectivos que han trabajado para alcanzar la declaración nacional. Pero el tono general fue claro: el verdadero desafío comienza ahora.

«Este título en papel que hoy entregamos a cofradías e instituciones es fruto de un esfuerzo colectivo, pero también es una invitación a seguir trabajando», resumió Pizarro. Una idea reforzada por Bazaga: «El expediente de Interés Turístico Internacional es ya la meta en la que todos pensamos».

Con raíces que se remontan al siglo XIII, la Semana Santa de Plasencia -la más antigua de Extremadura- inicia ahora un nuevo camino. Cinco años de preparación para demostrar que su historia, su patrimonio y su singularidad la hacen digna de figurar entre las celebraciones más reconocidas del mundo.