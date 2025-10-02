HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Pizarro entrega un copia de la declaración al subdelegado del Gobierno en Cáceres. J. C. R.

Plasencia fija el objetivo de convertir su Semana Santa en fiesta de interés turístico internacional

El Ayuntamiento celebró un acto de reconocimiento a todas las instituciones implicadas en la declaración, con el reto de lograr el Interés Turístico Internacional en cinco años

Juan Carlos Ramos

Plasencia

Jueves, 2 de octubre 2025, 13:18

Plasencia no se detiene. Apenas unos días después de que su Semana Santa haya sido reconocida como Fiesta de Interés Turístico Nacional por el ... Ministerio de Industria y Turismo, las instituciones locales y regionales ya piensan en el siguiente paso: el reconocimiento de Interés Turístico Internacional.

hoy Plasencia fija el objetivo de convertir su Semana Santa en fiesta de interés turístico internacional

