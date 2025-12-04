Plasencia fija el 4 de enero y el 11 de junio como festivos comerciales

J. C. R. PLASENCIA. Jueves, 4 de diciembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Plasencia ha fijado los días 4 de enero y 11 de junio como festivos hábiles para la apertura comercial en 2026. La decisión fue aprobada por unanimidad en la junta de Gobierno local, tras analizar las propuestas remitidas por distintos agentes del sector y la normativa autonómica vigente.

La Asociación de Supermercados de Extremadura (Asupex) había planteado inicialmente el 11 de junio como fecha de apertura, dejando la segunda jornada a criterio municipal. Por su parte, la gerencia de Carrefour Plasencia propuso los días 4 de enero y 27 de diciembre.