HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La UTE de Aguas tendrá que actuar en las fuentes de Valcorchero. WIKILOC

Plasencia aprueba la renovación de las redes de saneamiento de La Serrana

Se trata de una obra clave para resolver los problemas de filtraciones y mejorar el alcantarillado y el mantenimiento en este barrio placentino

Juan Carlos Ramos

Juan Carlos Ramos

Lunes, 6 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El Ayuntamiento de Plasencia ha dado luz verde a la renovación de las redes de saneamiento en el barrio de La Serrana, una actuación ... largamente reclamada por los vecinos debido a los continuos problemas que sufría la zona cada vez que las tuberías se saturaban.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre de 57 años en un campo de tiro de Jerez de los Caballeros
  2. 2 Muere el conductor de un vehículo tras una salida de vía cerca de Valverde de Mérida
  3. 3

    «Mi violador está en busca y captura y se pasea tan tranquilo por Badajoz»
  4. 4 Así será el funeral de Vara: en su ciudad natal, presidido por el arzobispo de Mérida-Badajoz y con la asistencia de Pedro Sánchez
  5. 5 Las cariñosas palabras de Irene de Miguel: «no fui capaz de escribirte que ojalá creyera para rezar mucho por ti»
  6. 6 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara a los 66 años
  7. 7 «Soy Guillermo%u2026»
  8. 8 Creer en Extremadura
  9. 9 Guardiola despide a Fernández Vara con una foto con él aún de presidente
  10. 10 El hombre que renunció a atacarnos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Plasencia aprueba la renovación de las redes de saneamiento de La Serrana

Plasencia aprueba la renovación de las redes de saneamiento de La Serrana