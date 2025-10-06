Plasencia aprueba la renovación de las redes de saneamiento de La Serrana

El Ayuntamiento de Plasencia ha dado luz verde a la renovación de las redes de saneamiento en el barrio de La Serrana, una actuación ... largamente reclamada por los vecinos debido a los continuos problemas que sufría la zona cada vez que las tuberías se saturaban.

El proyecto, impulsado por la empresa concesionaria del servicio de aguas, contempla la sustitución de las conducciones antiguas por una nueva red más moderna y accesible para su mantenimiento. El objetivo es evitar las averías y filtraciones que venían causando daños en viviendas y calles, especialmente en los episodios de lluvias intensas, además de garantizar una mejor evacuación y control del caudal.

Los técnicos municipales explican que esta primera fase de obras se centrará en los puntos más conflictivos, donde el sistema actual presenta mayor deterioro. Además, el plan incluye una pequeña intervención en la Fuente del Señor Malmuerca, junto al Arroyo del Almendro, en el paraje de Valcorchero, para mejorar su entorno y garantizar su conservación. También se prevé la adecuación del pavimento y reposición de tramos de acerado afectados por las obras.

Al encontrarse parte del trazado cerca de una zona catalogada de interés arqueológico, el Ayuntamiento tramitará los permisos necesarios antes de actuar en esos tramos, aunque el resto de las obras podrá comenzar sin demora.

El proyecto forma parte del plan de inversiones acordado entre el Consistorio y la empresa concesionaria, con el que se pretende modernizar las infraestructuras hidráulicas de toda la ciudad en los próximos años, mejorando la eficiencia del servicio, reduciendo las pérdidas de agua en la red y reforzando la capacidad del alcantarillado ante episodios de lluvia torrencial.

Desde el Ayuntamiento se subraya que esta actuación responde a una demanda vecinal reiterada y que supondrá «una mejora sustancial en el funcionamiento de las redes de saneamiento y en la calidad de vida de los residentes de La Serrana».