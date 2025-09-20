Plasencia abre el plazo para solicitar becas del Centro Dulce Chacón y ayudas de transporte escolar

El Ayuntamiento de Plasencia ha abierto el plazo de solicitud de becas para el Centro Infantil Dulce Chacón y de ayudas individualizadas de transporte escolar ... correspondientes al curso 2025/2026. Se pueden presentar las solicitudes hasta el 28 de septiembre en el Registro del Ayuntamiento, en sede electrónica o en Correos. Las bases se pueden consultar en el Boletín Provincial.

En el caso del Centro Infantil Dulce Chacón, se convocan un máximo de 11 becas dirigidas a menores de 3 años matriculados en el centro. Estas ayudas están destinadas a familias con dificultades socioeconómicas, con el objetivo de favorecer la escolarización temprana y sufragar parte de los gastos educativos. La cobertura se extenderá de octubre a diciembre de 2025, con la posibilidad de prorrogarse hasta junio de 2026 según la disponibilidad presupuestaria. Entre los requisitos figuran estar empadronados en Plasencia y no superar una renta per cápita de 2.600 euros en el primer semestre de 2025.

Por otro lado, se convocan hasta 70 ayudas de transporte escolar, destinadas a estudiantes de segundo ciclo de Educación Infantil y de Primaria que residan en los distritos norte y en el barrio de Los Mártires. Estas subvenciones cubrirán el transporte de septiembre a diciembre, con opción de prórroga hasta final de curso.