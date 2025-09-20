HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fachada del Centro de Educación Infantil Dulce Chacón de Plasencia. Hoy

Plasencia abre el plazo para solicitar becas del Centro Dulce Chacón y ayudas de transporte escolar

Se pueden presentar las solicitudes hasta el 28 de septiembre en el Registro del Ayuntamiento, en sede electrónica o en Correos

Juan Carlos Ramos

Plasencia

Sábado, 20 de septiembre 2025, 09:11

El Ayuntamiento de Plasencia ha abierto el plazo de solicitud de becas para el Centro Infantil Dulce Chacón y de ayudas individualizadas de transporte escolar ... correspondientes al curso 2025/2026. Se pueden presentar las solicitudes hasta el 28 de septiembre en el Registro del Ayuntamiento, en sede electrónica o en Correos. Las bases se pueden consultar en el Boletín Provincial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Gobierno planea limitar a dos años el tiempo máximo de un interino en la Administración
  2. 2 Sorprendido mientras sobrevolaba un dron en en zona restringida del aeropuerto de Badajoz
  3. 3 Muere Manel Píriz, el vendedor más veterano y querido de la feria de la loza de Elvas
  4. 4 Denuncian al conductor de una ambulancia por dar positivo en cocaína
  5. 5 David Muñoz, de Estopa, se matricula en la universidad: esta es la carrera que va a estudiar
  6. 6 El contundente mensaje de un influencer sobre Badajoz: «Quien insulta esta ciudad es un auténtico ignorante»
  7. 7 Muere un motorista de 51 años en Cáceres tras salirse de la vía
  8. 8

    Muere atropellada una joven leonesa que estaba de Erasmus en Nápoles
  9. 9 Estos son los cortes de tráfico en la A-5 y los desvíos alternativos hasta el próximo viernes
  10. 10 Dos nuevos casos confirmados de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Plasencia abre el plazo para solicitar becas del Centro Dulce Chacón y ayudas de transporte escolar

Plasencia abre el plazo para solicitar becas del Centro Dulce Chacón y ayudas de transporte escolar