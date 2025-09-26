Placeat premia a la Asociación Extremeña de Fundaciones y a Loida Zabala

Juan Carlos Ramos Viernes, 26 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El Patronato de la Fundación Placeat ha premiado con los Galardones Placeat 2025 a la Asociación Extremeña de Fundaciones (Afex) y a la atleta ... paralímpica Loida Zabala. En la modalidad institucional, el reconocimiento ha sido para un colectivo creado en 2003 con el objetivo de unir y representar al sector fundacional de la región. La entidad agrupa a más de 60 fundaciones extremeñas y trabaja para fortalecer su labor, dar visibilidad a sus proyectos y garantizar la transparencia de sus actuaciones en beneficio de la sociedad.

En la categoría personal, el galardón ha recaído en la losareña Loida Zabala. Especialista en halterofilia adaptada, ha competido en cuatro Juegos Paralímpicos –Pekín, Londres, Río y Tokio– y ha logrado importantes éxitos en campeonatos europeos y mundiales. Zabala es también conferenciante y formadora, reconocida como referente de superación y esfuerzo. La entrega de galardones se celebrará el 17 de diciembre en la Gala de Navidad de Placeat, en el Teatro Alkázar.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Plasencia