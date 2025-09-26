HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Placeat premia a la Asociación Extremeña de Fundaciones y a Loida Zabala

Juan Carlos Ramos

Viernes, 26 de septiembre 2025, 02:00

El Patronato de la Fundación Placeat ha premiado con los Galardones Placeat 2025 a la Asociación Extremeña de Fundaciones (Afex) y a la atleta ... paralímpica Loida Zabala. En la modalidad institucional, el reconocimiento ha sido para un colectivo creado en 2003 con el objetivo de unir y representar al sector fundacional de la región. La entidad agrupa a más de 60 fundaciones extremeñas y trabaja para fortalecer su labor, dar visibilidad a sus proyectos y garantizar la transparencia de sus actuaciones en beneficio de la sociedad.

