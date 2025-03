Pizarro: «La inauguración de la vía verde ha sido un tatachín innecesario, no está acabada»

Cinco días después del estreno oficial de la vía verde de Plasencia, el alcalde, Fernando Pizarro, ha criticado el acto de apertura que el pasado ... 1 de febrero llevó a cabo el director general de Turismo, Francisco Martín, y que contó con la participación del concejal de Medio Ambiente, Sergio López, que valoró entonces la entrada en servicio del camino natural.

Para el primer edil placentino, sin embargo, ese acto de apertura «ha sido un tatachín innecesario, porque la vía verde no está acabada, faltan tres miradores y el ministerio, que no ha venido a inaugurarla, dice que no estará finalizada al menos hasta marzo».

El alcalde ha mostrado su disposición «a no ser partícipes de un circo», pero al mismo tiempo ha dejado entrever que no asistió a ese acto, «porque no se me invitó, porque al director general de Turismo no le interesaba (su presencia)». Lo ha señalado minutos después de que la concejala de Turismo, Belinda Martín, dejara claro lo mismo, que ella tampoco estuvo en el acto de apertura porque tampoco fue invitada.

No obstante, mientras que la edil ha realizada una valoración «muy positiva» de los 22 kilómetros que entraron en servicio el pasado día 1 de febrero, entre Plasencia y Jarilla, el alcalde ha preferido posponer la valoración «hasta que la obra esté ultimada», aunque ha coincidido también en que es «una inversión buena».

Ambos políticos del PP han hablado de la vía verde a instancias del PSOE, que ha pedido su valoración en el pleno celebrado esta mañana y que hace apenas unos minutos que ha terminado. Un camino natural que más allá del nuevo rifirrafe político se ha estrenado con éxito este primer fin de semana, en el que decenas de personas han querido conocer el tramo placentino de la vía verde.

Lo han hecho después del acto del pasado día 1 en el que el director general de Turismo dejó claro que no se trataba de la inauguración, que aún no había fecha para ella y que, en cualquier caso, correspondía al ministerio, que es quien ha invertido casi cinco millones de euros en hacer posible los 70 kilómetros de camino natural desde Plasencia hasta Navalmoral de Béjar.

La vía verde es uno de los asuntos que se han tratado en el apartado de ruegos y preguntas de un pleno en el que el concejal de Servicios Municipales, Luis Miguel Pérez Escanilla, ha asegurado que los vendedores ambulantes del mercadillo se podrán trasladar de nuevo a la Hispanidad, aunque no será de un día para otro, y en el que el PP ha sacado adelante una modificación en las bonificaciones del ICIO, una nueva prórroga de siete meses a la empresa de los pabellones militares y una modificación del inventario municipal en el que se incluye la cesión de un solar de Los Monges a la Junta para la construcción de viviendas de alquiler social. Un solar que la administración regional ha rechazado y motivo por el que solo el equipo de gobierno ha respaldado el cambio en el inventario.