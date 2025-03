Plasencia estrena la vía verde más grande del país

El director general de Turismo, Francisco Martín, ha calificado este 1 de febrero como «día histórico». Porque después de siete años de trabajo y una ... inversión de cinco millones de euros los 70 kilómetros que conectan Plasencia y Navalmoral de Béjar ya son una realidad y convierten a la vía verde extremeña en la más grande del país. Es así tras la entrada en servicio este miércoles de los últimos 22 kilómetros que restaban, entre la ciudad del Jerte y Jarilla.

Un recorrido con dos puentes, dos miradores y tres áreas de descanso que parte desde el túnel de San Lázaro, tras la apertura oficial hoy de sus puertas por parte de Francisco Martín y el concejal de Medio Ambiente, Sergio López, que permite la utilización de los 180 metros del pasadizo, en el marco del trayecto de la vía verde, después de permanecer cerrado desde 2005.

El Ayuntamiento decidió tapiarlo para evitar que siguiera siendo un lugar habitual de toxicómanos y, por ello, foco de insalubridad. Este miércoles se han abierto sus puertas con la entrada en servicio del último tramo de la vía verde y desde ahora un operario municipal se ocupará de este labor cada día, hasta que se automatice el sistema. Las puertas permanecerán cerradas por las noches y abiertas para senderistas y ciclistas desde las 9 hasta las 18 horas, y el horario irá modificándose en función de las horas de sol, según ha detallado López.

Ampliar Apertura oficial de las puertas del túnel de San Lázaro, cerrado desde 2005. DAVID PALMA

La vía verde transcurre por el que fue el trazado ferroviario de la Ruta de la Plata y el tramo de Plasencia permite disfrutar de los dos grandes puentes del trayecto, vistas únicas y diferentes de la ciudad y sus señas de identidad, y un paisaje marcado por dehesa y canchales y el río Jerte. Todo señalizado y con información pertinente de lo que se ve, de la fauna y flora del espacio natural.

Desde ahora, un elemento único para descubrir otros alrededores de Plasencia y convertir el camino natural en atractivo turístico. «Son muchas las empresas que se han creado por la vía verde a lo largo de su recorrido y esto es creación de riqueza, porque es posicionar a Plasencia y las localidades del trayecto en el mapa nacional e internacional». Algo que, asegura Francisco Martín, «no son palabras vacías».

El director general de Turismo ha recordado que «la región tiene el 10% de los kilómetros de vías verdes del país (1.700)» y esto está haciendo posible que miles de personas disfruten de ellos y de la naturaleza extremeña. Un filón turístico que ponen de manifiesto los 532.000 senderistas y ciclistas que utilizaron las cuatro vías verdes y caminos naturales de la región el pasado año.

«Por eso hago este llamamiento: cuidad la vía verde, tenemos un potosí, porque hemos convertido un trazado cerrado en un atractivo turístico de primer orden». Y cuya entrada en servicio no supone renunciar a la recuperación del tren Ruta de la Plata. «Seguimos apostando por el tren en el oeste peninsular, pero requiere un trazado nuevo y moderno, no por donde iba, por donde hoy va la vía verde, que no es incompatible con la conexión ferroviaria que defendemos», ha dejado claro Martín.

Ampliar Uno de los miradores a la ciudad que hay en el trayecto. DAVID PALMA

Una vía verde que transcurre por el trayecto que la Junta ha alquilado a Adif y de cuyo mantenimiento también se ocupará la administración regional. El objetivo ahora no es solo unirla hasta Zafra «a través del camino natural Ruta de la Plata», sino mejorarla con nuevas inversiones.

En este sentido, el director general de Turismo ha recordado que, con cargo a los 29,4 millones de euros de la convocatoria extraordinaria de planes de sostenibilidad turística en destino, se acometerá la recuperación de las estaciones de la vía verde de Plasencia, Oliva, Villar y Casas del Monte para poner en marcha nuevos proyectos empresariales de servicios, y se construirá un «mirador experencial» sobre el río Jerte, junto al puente de hierro, uno de los espacios más espectaculares del tramo placentino del camino natural y hasta donde ha llegado esta mañana el recorrido elegido por Martín para estrenar la vía verde de Plasencia. En bicicleta y acompañado por representantes de algunas de las empresas creadas al amparo de este nuevo elemento turístico, de federaciones deportivas, políticos de las localidades por las que atraviesa y medios de comunicación.

«Hoy es un día histórico, un día feliz, un día en el que hacemos realidad un sueño, así que disfrutemos de la vía verde y mimémosla», ha pedido el director general de Turismo.