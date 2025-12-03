Pizarro atribuye la financiación al Gobierno de Guardiola

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, celebró la aprobación por el Consejo de Ministros de una transferencia de 6 millones de euros para transformar la avenida Martín Palomino y atribuyó el impulso definitivo al Gobierno de María Guardiola. Destacó que la presidenta extremeña «ha sido capaz, con valentía y decisión, de desbloquear un asunto enquistado durante cuarenta años». Pizarro subrayó que la Junta tenía «los deberes hechos desde hace meses», pero acusó a Pedro Sánchez de no avanzar hasta ahora, «justo antes de su mitin en la ciudad». Para el alcalde, la financiación llega por el trabajo de la Junta y por la capacidad de Guardiola para colocar a Plasencia en la agenda nacional.