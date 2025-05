«La pediatra nos dijo que no usáramos el agua ni para lavarnos los dientes», dicen los padres de los menores con gastroenteritis Aseguran que «la mala calidad del agua ha sido la causa» y reclaman al Gobierno local y la empresa «que asuman responsabilidades»

Ana B. Hernández Miércoles, 7 de septiembre 2022, 14:19 Comenta Compartir

Las explicaciones dadas por el concejal de Salud Pública, Luis Miguel Pérez Escanilla, y el gerente de la empresa del agua, Iván José Vicente, respecto a las causas de los casos de gastroenteritis que se han dado en el PIR Los Monges no convencen ni al PSOE ni a los afectados.

El portavoz municipal socialista, Alfredo Moreno, ha comparecido esta mañana en el Ayuntamiento acompañado por los padres de tres de los siete menores afectados para dejar claro que, frente a lo manifestado por el Gobierno local, «la mala calidad del agua está detrás de estos casos, blanco y en botella», ha señalado Álvaro Barrios, padre de una menor de cuatro años que aún se recupera de la gastroenteritis.

Como él, María Iglesias, vecina igual del PIR Los Monges y madre de una niña de nueve meses y un niño de tres años, los dos con gastroenteritis, «no tenemos duda de que ha sido el agua la causa de lo ocurrido y pedimos, por eso, que se asuman responsabilidades».

Según han explicado, «el suministro no se ha cortado en ningún momento en el PIR y durante tres días el agua ha salido turbia y con posos y los casos de gastroenteritis han ido poco a poco apareciendo». Para ellos la conexión que niegan Escanilla y Vicente está fuera de toda duda. Tanto es así, aseguran, que «la pediatra nos llamó para decirnos no solo que no bebiéramos agua ni la usáramos para cocinar, sino tampoco siquiera para lavarnos los dientes o ducharnos».

Porque el análisis realizado por la farmacéutica del centro de salud de San Miguel, al que están adscritos los afectados y cuya pediatra ha tratado a los menores, indica que el agua tenía el pasado día 2, cuando ya se conocían los siete casos detectados, cero cloro y ph ácido. Así consta en el informe dado a conocer por Moreno en la rueda de prensa.

El concejal y el gerente de la UTE, sin embargo, han señalado que los análisis realizados por la empresa no han dado esos resultados, sino que han confirmado la calidad del agua. «No sabemos dónde han hecho ellos los análisis, pero en nuestro caso ha sido del agua del grifo, que es el que bebemos».

Sanciones y dimisión

Y frente al hecho de que un agua sin cloro se puede consumir, como ha dicho Iván José Vicente, el portavoz socialista ha declarado que «será potable, pero lógicamente atrae bacterias que son las que han causado la gastroenteritis».

Alfredo Moreno ha culpado a concejal y gerente de mentir en este caso, ha lamentado que «el Gobierno local en lugar de defender a los ciudadanos defienda a la empresa» y ha pedido, como los afectados, responsabilidades. En concreto, además de una disculpa pública, «una investigación en profundidad, sanciones a la UTE por no garantizar la calidad del agua y la dimisión del concejal de Salud Pública».

Asimismo, el PSOE reclama que se indemnice a las familias por los costes que esta situación les está acarreando. Llevan desde finales de agosto adquiriendo agua embotellada para consumir y cocinar. «Y hasta que el SES nos diga que la calidad del agua es correcta, seguiremos haciéndolo». Moreno ha recordado que desde Sanidad se investiga lo ocurrido.

Temas

Plasencia