Declarado un brote de gastroenteritis con siete menores afectados en Plasencia La empresa del agua asegura que no hay conexión con la avería del PIR de Los Monges y garantiza la calidad en el suministro

Hay siete menores afectados, ninguno ha requerido ingreso hospitalario y su evolución es favorable, según ha detallado esta mañana el concejal de Salud Pública, Luis Miguel Pérez Escanilla, en una comparecencia con el gerente de la UTE del Agua, Iván José Vicente, con motivo del brote de gastroenteritis declarado en el PIR de Los Monges.

«Los primeros síntomas en los menores aparecieron el pasado viernes y, por eso, desde el centro de salud de San Miguel se nos informó y se pidió que se realizaran análisis del agua, porque así lo establecen los protocolos sanitarios», ha explicado el concejal. El motivo es que días antes se produjo una avería en la tubería de transporte que lleva el agua hasta el PIR, donde se ha declarado el brote, que obligó a cortar el suministro y establecer unas horas después una vía alternativa para garantizar el agua en las viviendas de Los Monges.

Sin embargo, y aunque en un primer momento se vinculó de forma directa el mal estado del agua potable con este brote, «no hay ningún informe que establezca esta relación», asegura Iván José Vicente. De hecho, según ha señalado, todos los análisis realizados entre el viernes y este lunes, que se registrarán en el Ayuntamiento, «garantizan que todos los parámetros del agua están bien y que es de calidad para su consumo».

No obstante, «lo que no podemos saber, porque no es obligación de la UTE, es el estado en que se encuentran los depósitos y tuberías de los bloques del PIR», ha indicado el concejal. «Por lo que recomendamos que también se supervisen estas instalaciones y que se haga un mantenimiento adecuado de las mismas».

En cualquier caso, los análisis realizados ahora, «como los más de 10.000 que realizamos anualmente, han determinado que tanto el cloro como el ph del agua son los correctos, que la potabilidad del agua que se consume en la ciudad está asegurada». De ahí que, hasta el momento, «se desconozca la causa del brote de gastroenteritis, pero por mi experiencia puedo decir que normalmente el origen es alimentario», ha añadido Pérez Escanilla, veterinario de profesión. Motivo también por el que el gerente de la UTE ha expresado su sorpresa «porque se haya establecido una conexión entre una avería en la red y un brote de gastroenteritis sin informe por medio que la pruebe».

Respecto a la avería en la tubería de transporte detectada el pasado martes, Iván José Vicente afirma que ya ha sido reparada, pero que aun así se mantiene el suministro alternativo al PIR de Los Monges y ha garantizado que antes de darlo en este caso, «como siempre hacemos, nos aseguramos de la calidad del agua».

Explica que cuando se produce una avería, «es inevitable que en las labores de reparación entren a la tubería partículas del terreno». Por eso, «una vez restablecemos el suministro, se purga la red y cuando el agua sale transparente la analizamos y solo cuando el nivel de cloro es el adecuado permitimos que llegue a los ciudadanos».

