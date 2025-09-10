HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Plasencia

Los parques infantiles de la Coronación inician las obras de mejora

Juan Carlos Ramos

Juan Carlos Ramos

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 08:47

Plasencia ha iniciado las obras de renovación de los parques infantiles de la Coronación, correspondientes al primer lote de transformación de los espacios de juego ... de la ciudad. Esta intervención incluye mejoras de seguridad, accesibilidad y sustitución del suelo de caucho por césped con base amortiguadora. El proyecto contempla también la instalación de vallas perimetrales, una novedad que garantizará la protección de los menores y permitirá que los niños y niñas disfruten de un espacio más seguro. Además, las áreas de juego se diseñarán de manera inclusiva, con accesibilidad para usuarios de sillas de ruedas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía Nacional descubre 513 kilos de cocaína ocultos en un torno industrial en una nave de Mérida
  2. 2

    El pacense que captura los gigantes del Guadiana
  3. 3 El pueblo de Extremadura que la Guía Michelin califica como «joya gastronómica»
  4. 4 Mercadona estrena sección en 12 supermercados este septiembre, incluyendo uno en Extremadura
  5. 5 Cambio de hora 2025: qué día pasamos al horario de invierno en España
  6. 6 Un radar de Guareña capta a un vehículo a 132 kilómetros por hora en un tramo de 30
  7. 7 Trasladan a un ciclista al hospital tras sufrir un atropello en Badajoz
  8. 8 El pueblo de Extremadura que aspira a convertirse en destino rural del año
  9. 9

    Morante recibe la bendición en el ruedo de la Plaza de Toros de Don Benito
  10. 10 Una mujer de 60 años resulta herida tras sufrir un atropello en Cáceres

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Los parques infantiles de la Coronación inician las obras de mejora