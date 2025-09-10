Los parques infantiles de la Coronación inician las obras de mejora

Plasencia ha iniciado las obras de renovación de los parques infantiles de la Coronación, correspondientes al primer lote de transformación de los espacios de juego ... de la ciudad. Esta intervención incluye mejoras de seguridad, accesibilidad y sustitución del suelo de caucho por césped con base amortiguadora. El proyecto contempla también la instalación de vallas perimetrales, una novedad que garantizará la protección de los menores y permitirá que los niños y niñas disfruten de un espacio más seguro. Además, las áreas de juego se diseñarán de manera inclusiva, con accesibilidad para usuarios de sillas de ruedas.

Aunque estaba previsto que los trabajos del primer lote acabaran antes del inicio del curso escolar, durante agosto no se ha avanzado en la Coronación ni La Rana debido a las vacaciones del personal de las empresas suministradoras. «En agosto, con vacaciones en las empresas suministradoras, ha sido difícil», decía el alcalde Fernando Pizarro en redes sociales.

El contrato del segundo lote llegará a Los Pinos, La Data, el Cachón, Guadalupe o la Merced. Se formalizó la semana pasada, tiene un plazo de ejecución de seis meses desde la firma y la inversión es de 249.168 euros, IVA incluido.