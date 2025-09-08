El paro en la ciudad sube en agosto, pero mantiene su descenso interanual El número de personas desempleadas registradas asciende a 2.644, casi 100 más que en julio, aunque son 227 menos que hace un año

Plasencia ha cerrado agosto con 2.644 personas desempleadas registradas en la oficina del paro. La cifra supone un aumento de 0,52 puntos porcentuales respecto a julio, cuando el desempleo afectaba a 2.547 personas. En términos absolutos, son 97 parados más en un solo mes, lo que representa un repunte del 3,8%.

Sin embargo, en la comparativa interanual la tendencia sigue siendo positiva: en agosto de 2024 había 2.871 personas desempleadas en la ciudad. Esto significa que en el último año Plasencia ha reducido el paro en 227 personas, lo que equivale a una bajada del 7,9%, prácticamente calcado al conjunto de la región, y parece confirmar la consolidación de la recuperación en el mercado laboral placentino.

La evolución histórica del desempleo en Plasencia ilustra el cambio de ciclo. En 2013, la ciudad llegó a registrar casi 5.800 personas paradas. Desde entonces, el número de desempleados se ha reducido a menos de la mitad, con descensos continuos que se han acelerado en los últimos cuatro años.

El dato actual mantiene a la capital del Jerte muy por debajo de los niveles registrados durante la crisis económica y sitúa a la ciudad en una posición más favorable que buena parte de la región.

El desempleo en Plasencia sigue mostrando una marcada desigualdad. De los 2.644 parados registrados en agosto, 1.601 son mujeres, frente a 1.043 hombres. La tasa de paro femenina, superior a la masculina, refleja la persistencia de la brecha de género en el mercado laboral local, un fenómeno que también se observa en el conjunto regional.

Por grupos de edad, los mayores de 45 años continúan siendo los más afectados: 884 mujeres y 581 hombres de este colectivo están en paro, lo que representa más de la mitad del desempleo total de la ciudad. La dificultad para reincorporarse al mercado laboral en edades avanzadas constituye uno de los principales desafíos para las políticas activas de empleo.

De Plasencia a Extremadura

El contraste con la evolución regional permite dimensionar la situación de Plasencia. Mientras Extremadura registró en agosto un aumento muy leve del paro (+0,23% respecto a julio), la capital del Jerte sufrió un repunte mucho más intenso (+3,8%). No obstante, en la comparación interanual, la caída del desempleo en Plasencia (−7,9%) se mueve en la misma proporción que el conjunto autonómico. En global, el paro se sitúa a Plasencia ligeramente por debajo de la media regional, lo que confirma que la ciudad se encuentra entre las áreas urbanas de Extremadura donde la recuperación está más consolidada.

Los datos de agosto ponen de relieve que, pese a la mejora interanual, Plasencia mantiene una elevada dependencia de sectores estacionales como los servicios y la hostelería. Esta estructura provoca que los repuntes en los meses de menor actividad sean más pronunciados que en otras zonas de la comunidad con economías más diversificadas.

Tanto desde el Ayuntamiento placentino como desde la Junta se insiste en la necesidad de reforzar programas específicos para mujeres y mayores de 45 años, así como en incentivar el emprendimiento y la economía verde, sectores con potencial en el norte de la provincia.

