La nueva avenida del Berrocal de Plasencia llevará el nombre de Roberto Iniesta

Tres a falta de uno. Lo que era una larga reivindicación, la de poner el nombre de Roberto Iniesta a algún espacio de la ciudad, ... se va a hacer realidad en las próximas semanas. Y además, por partida triple. Así lo anticipó Fernando Pizarro, alcalde de Plasencia, en la inauguración de la exposición de 'El poder del arte' que tuvo en el Centro Cultural Las Claras y que llega de la mano de la Fundación Sorapán de Rieros, ONG que trabaja por la mejora de la calidad de vida de las personas con enfermedad mental. Las obras están creadas por los usuarios del Taller Prelaboral y de creatividad.

Pizarro, en su discurso, reveló a los cerca de 200 asistentes, que prácticamente llenaron el claustro de Las Claras, que el vial de conexión del cementerio judío, que se abrirá al tráfico en las próximas semanas, llevará el nombre de Robe. Se llamará avenida Roberto Iniesta.

Ese vial nace a pies de la casa de su familia en la calle Matías Montero y, tras atravesar el Berrocal, desemboca en el Palacio de Congresos, lugar habitual de ensayos de Robe y su banda.

Las dedicatorias para el fundador de Extremoduro no quedarán ahí. Pizarro también aseguró que el Espacio de Creación Joven, ubicado en la antigua iglesia del barrio de San Juan, igualmente llevará el nombre y apellido de Roberto Iniesta. El Ayuntamiento de Plasencia quiere reconocer así la reivindicación que ha hecho el artista placentino para que se abran locales de ensayo para los grupos jóvenes. Además, se encuentra a metros donde estaba ubicado el taller de chapa del padre de Robe.

Hay que recordar que la Junta de Extremadura anunció el pasado verano que había llegado a un acuerdo para que el Ayuntamiento volviera a gestionar el Espacio de Creación Joven, cerrado desde hace casi tres años, y pudiera convertirlo en lugar de ensayo para grupos locales. Así lo reconoció Raquel Martín Bellot, responsable del Instituto de la Juventud de Extremadura (IJEX): «Será una cesión del espacio y será una gestión municipal, con apoyo regional a nivel de gestión y con nuestros recursos humanos».

Y por último, Pizarro también manifestó que ha llegado a un acuerdo con artista urbano Jesús Mateos Brea para que pueda convertir las paredes de la plaza Puerto de Béjar (al lado de Carrefour) en un galería de grafitis dedicada a las poesías de Manolillo Chinato que inspiraron muchas de las canciones de Extremoduro.

Mensaje de Robe

Esas 'exclusivas' fueron el broche a la inauguración de una exposición que prácticamente vendió todos los cuadros en las dos primeras horas. El precio era de 100 euros por cada obra, 50 para el autor y 50 para la Fundación para reponer materiales.

'El poder del arte' (como se llama una de las últimas canciones de Robe) quiere homenajear al compositor, poeta y cantante placentino y busca reconocer el impacto positivo de su música en la sociedad, especialmente en personas con discapacidad y enfermedad mental. «Su obra ha sido una fuente de inspiración y fortaleza para quienes se enfrentan a desafíos. Además, su vínculo con la Fundación, a través de colaboraciones previas, ha dejado una huella imborrable», decía Marina Palomo, profesora del Taller Prelaboral.

Roberto Iniesta no pudo acudir a la inauguración, pero mandó un mensaje que se leyó en público: «Chavales, es un placer que hayáis dedicado este proyecto a mi imagen. Me siento orgulloso y agradecido. Me da mucha fuerza que grandes personas como vosotros hayáis pensado en mí. Sois un ejemplo para todos. Seguid proyectando vuestra vida en el arte y en crear. Crear da vida. Es un puntazo que hayáis elegido mi obra y mi persona. Muchas gracias y mucha mierda».