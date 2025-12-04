HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El MSU reclama a Guardiola la licitación «inmediata» de Martín Palomino

J. C. R.

PLASENCIA.

Jueves, 4 de diciembre 2025, 01:00

El Movimiento Social por el Norte (MSU-Norte) ha reclamado a la presidenta extremeña, María Guardiola, la licitación «inmediata» del proyecto de remodelación de la entrada a Plasencia por Martín Palomino, después de que el Consejo de Ministros aprobara una aportación extraordinaria de 6 millones de euros para la actuación, que se suman al millón consignado entre 2022 y 2023.

La Alianza Territorial expresó su satisfacción por la decisión del Gobierno central, que eleva a 7 millones la inversión estatal en el acceso, mientras que la Junta mantiene comprometidos otros 7 millones.

Con esta financiación garantizada, el MSU-Norte considera que la administración autonómica «ya no tiene más excusas» para iniciar los trabajos y exige que las obras se desarrollen en un plazo máximo de un año, dada la intensidad de tráfico y la alta concentración de empresas, hoteles y servicios en el entorno .

La organización también solicita que durante la ejecución se elimine la mediana vegetal de un metro prevista en el proyecto y se sustituya por otra rebasable, para evitar afecciones a la movilidad y a la actividad económica de la zona.

