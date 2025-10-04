HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Fernando Pizarro y Raquel Martín Bellot, firman la cesión en el Palacio de Congresos. J. C. R.

La Junta transfiere el Espacio de Creación Joven para reabrirlo este año

El edificio de San Juan, que se destinará a ensayos, se irá equipando poco a poco y tendrá un sistema de acceso automatizado

Juan Carlos Ramos

Juan Carlos Ramos

Sábado, 4 de octubre 2025, 02:00

Plasencia tendrá en el próximo trimestre un nuevo local de ensayo para grupos musicales y jóvenes creadores. El edificio del barrio de San ... Juan, antigua iglesia que durante años acogió el Espacio de Creación Joven (ECJ), ha sido transferido por la Junta de Extremadura al Ayuntamiento de Plasencia con el objetivo de reabrirlo antes de que finalice 2025. La firma de la cesión se celebró ayer, justo antes del inicio de la GumiParty 2025 en el Palacio de Congresos, y supone el primer paso para recuperar este inmueble como espacio de referencia para la música y las artes.

