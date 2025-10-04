La Junta transfiere el Espacio de Creación Joven para reabrirlo este año

Plasencia tendrá en el próximo trimestre un nuevo local de ensayo para grupos musicales y jóvenes creadores. El edificio del barrio de San ... Juan, antigua iglesia que durante años acogió el Espacio de Creación Joven (ECJ), ha sido transferido por la Junta de Extremadura al Ayuntamiento de Plasencia con el objetivo de reabrirlo antes de que finalice 2025. La firma de la cesión se celebró ayer, justo antes del inicio de la GumiParty 2025 en el Palacio de Congresos, y supone el primer paso para recuperar este inmueble como espacio de referencia para la música y las artes.

El inmueble, de titularidad histórica municipal, ha tenido un recorrido complejo en las últimas décadas. En la época de la alcaldesa Elia María Blanco se cedió a la Junta de Extremadura y desde entonces ha estado gestionado por el Gobierno autonómico. Sin embargo, tras la pandemia, el centro dejó de tener actividad. Según Pizarro, «nos planteamos, primero con el anterior gobierno y después con el actual, la necesidad de recuperarlo de manera conjunta para darle un nuevo enfoque. Queremos que sea un espacio de artes para la gente joven, y el primer paso es esta cesión».

El acuerdo contempla que el edificio se destine principalmente a grupos emergentes. «Nuestro objetivo es cubrir la falta que tenemos en Plasencia de lugares de ensayo, sobre todo en el ámbito de las artes y de la música. En este trimestre terminaremos las obras de adaptación y, a partir de entonces, funcionará como la Casa de la Juventud: podrás reservar una sala y acceder de forma autónoma con un sistema automatizado», señaló el alcalde.

El centro recibirá el nombre de Espacio Roberto Iniesta, en homenaje al músico placentino y líder de Extremoduro, que fue uno de los que sugirió la necesidad de dotar a la ciudad de locales de ensayo. «Fue una idea suya. Este será el germen de un conjunto de espacios que queremos ir ampliando, también en otros edificios como el de la antigua Tabacalera, para abarcar todas las disciplinas artísticas», indicó Pizarro.

Equipamiento

Por su parte, la directora del Instituto de la Juventud de Extremadura, Raquel Martín Bellot, recordó que «cuando llegamos en 2023, visitamos el edificio, hicimos inventario de lo que había y realizamos obras de mantenimiento, pintura y adecuación para no entregarlo en malas condiciones».

En este sentido, Martín Bellot quiso agradecer la implicación del Ayuntamiento: «Ellos recogieron el guante cuando les expliqué que no podíamos gestionar otro centro además de la Factoría Joven, y en seguida se pusieron manos a la obra». La Junta mantendrá su actividad en la Factoría Joven de Plasencia, con cuatro trabajadores y una inversión que este año superará los 27.000 euros en actividades y mejoras.

En cuanto al funcionamiento del nuevo espacio, el Ayuntamiento será el encargado de su equipamiento progresivo. «Lo va a ir dotando la concejalía de Juventud con los sucesivos presupuestos. Pensamos en material tecnológico y también en instrumentos, porque muchos jóvenes quieren empezar en la música pero no tienen recursos. La idea es que no solo sirva para ensayar, sino también para motivar a quienes todavía no tienen un grupo ni instrumentos propios», afirmó Pizarro.