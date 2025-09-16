Juan Valderrama y José Manuel Soto, en la temporada de otoño del Teatro Alkázar de Plasencia La programación, con más de 30 espectáculos, combina teatro, música, humor y propuestas familiares hasta final de año

El Teatro Alkázar ha presentado su programación de otoño, que se desarrollará desde septiembre hasta finales de diciembre con más de 30 espectáculos pensados para todos los públicos. Entre los nombres destacados de la cartelera figuran José Manuel Soto y Juan Valderrama, que pondrán la nota musical a una temporada con diversidad de géneros y propuestas.

La agenda arranca el 21 de septiembre con la representación de 'Tú y yo somos tres', a cargo del Grupo Calamandrei, a la que seguirá el día 27 la comedia 'Cádiz'. El humor llegará el 28 con Miguel Lago y su espectáculo 25 años de stand-up. Ya en octubre, el día 4 subirá a escena el musical infantil 'Rolf Punzel' y, el 11, el público podrá disfrutar de 'Friends, the Musical Parody'. Una semana más tarde, el 17 de octubre, se presentará la adaptación teatral de 'Los lunes al sol'. La música tomará el relevo con el concierto de José Manuel Soto, programado para el 25 de octubre. En noviembre, la programación incluirá el día 8 los Premios Plasencia en Corto y, el 15, el Festival Flamenco García Matos. A finales de mes, el 28, se pondrá en escena 'Casa de muñecas', de Ibsen, con la interpretación de María León, mientras que el 29 será el turno de Juan Valderrama con su espectáculo 'Historias de la Copla'. El público infantil tendrá una cita el 30 de noviembre con Canta Juegos, que ofrecerá doble sesión.

La recta final del trimestre estará marcada por el ambiente navideño. El 20 de diciembre se estrenará 'Navilán: el musical de los Reyes Magos', mientras que el 27 de diciembre será el tradicional Concierto de Navidad de la Banda de Música de Plasencia el que ponga el broche a la temporada.

Más allá de estas citas, el Alkázar acogerá más de 15 obras de teatro, entre comedias contemporáneas, clásicos y propuestas de carácter social, así como al menos ocho espectáculos familiares diseñados para los más pequeños. La música tendrá también un protagonismo especial con el concierto de la Filarmónica de Cámara de Colonia, dedicado a 'Las Cuatro Estaciones', además de los recitales de la Banda de Música y de la Filarmónica de Plasencia.

El teatro se mantendrá igualmente como espacio abierto a la ciudad, con actividades impulsadas por el Ayuntamiento y entidades locales como las jornadas del Día de los Derechos de la Infancia, la muestra escolar Puro Teatro en colaboración con institutos de secundaria, festivales escolares y encuentros dedicados a mayores.

