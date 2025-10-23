Jornada sobre Inteligencia Artificial y accesibilidad en Plasencia

El edificio de Servicios Sociales de Plasencia acogerá el viernes 7 de noviembre una jornada de juventud y discapacidad. El encuentro, bajo el lema ' ... Inteligencia Artificial para una vida sin barreras', reunirá a especialistas, entidades y jóvenes para debatir sobre el papel de la tecnología en la construcción de una sociedad más inclusiva. El Ayuntamiento de Plasencia y el Consejo de la Juventud de Extremadura organizan el evento.

La jornada contará con la colaboración de CERMI Extremadura, entidad que agrupa a las asociaciones de personas con discapacidad. Las inscripciones, gratuitas, ya están abiertas para asociaciones, colectivos y personas interesadas en la web del Consejo de la Juventud de Extremadura (www.cje.org).

Se desarrollarán en horario de mañana, de 8.45 a 13.30 horas, y contarán con ponencias y mesas redondas. Entre los participantes figuran el influencer Enrique Bernabéu, el ingeniero informático Francisco Pérez Carrasco, Jorge Cáceres y Javier Jiménez Dorado, CEOs de la empresa AppTen.