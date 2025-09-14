Indignación en el estreno oficial del césped del estadio de Plasencia por las redes que no dejan ver el fútbol Los aficionados de la UPP lanzaron cánticos en contra de las mallas laterales, que contravienen leyes de accesibilidad y la normativa de FIFA y UEFA

Juan Carlos Ramos Plasencia Domingo, 14 de septiembre 2025, 16:32 Comenta Compartir

La Unión Polideportiva Plasencia debutó este domingo en la Primera División Extremeña con victoria frente al Talayuela (2-0) y con el estreno oficial del nuevo césped del estadio municipal. Sin embargo, la alegría por el resultado quedó empañada por la indignación de los cerca de 500 aficionados presentes, que vieron el encuentro con grandes dificultades.

El motivo fueron las cuatro enormes mallas suplementarias instaladas en los laterales, dos en cada extremo, con una altura cercana a los cinco metros. Estas estructuras, pensadas para los entrenamientos con el fin de evitar la pérdida de balones, se convirtieron en un obstáculo durante el partido: desde la grada apenas se podía seguir el juego con normalidad, sobre todo las personas mayores y con problemas de visión. Estas estructuras atentan contra leyes de accesibilidad y la propia normativa de la FIFA y la UEFA, que recomiendan en sus guías de diseño de estadios preservar las líneas de visión y garantizar que todos los espectadores puedan disfrutar de la acción sin obstáculos.

El consistorio ya fue advertido

Lo ocurrido no fue una sorpresa. Hace un mes, el Ayuntamiento ya había sido advertido del problema y aseguró estar trabajando en soluciones, como la instalación de sistemas de poleas o persianas que permitieran bajar o retirar las redes en los partidos oficiales. Sin embargo, la promesa no se ha cumplido y los aficionados, frustrados, acabaron coreando cánticos para exigir la retirada inmediata de las mallas. Entre los testigos de la protesta se encontraba el exconcejal de Deportes, David Dóniga, que ante la directiva de la UPP se comprometió a interceder para que las redes desaparezcan.

Algunos aficionados advirtieron a la directiva de que no retirarán su carné de socio si la situación persiste, lo que amenaza con afectar a la campaña de abonados. El malestar también se trasladó al plano deportivo. Los aficionados mostraron su preocupación por el rediseño de la zona de banquillos, que ha pasado de tres a seis metros de anchura en cada lateral. Este cambio reduce en total seis metros el terreno de juego, una modificación significativa que puede deslucir el desarrollo de los partidos.

Temas

Plasencia