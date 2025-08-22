HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este viernes, 22 de agosto, en Extremadura?
Las nuevas mallas protectoras hacen que la visión desde la grada sea muy defectuosa. J. C. R.
Plasencia

Las nuevas redes del estadio impedirán ver los partidos con normalidad

Equipos y aficionados denuncian también que el nuevo diseño ha comido unos seis metros de ancho al terreno de juego original

Juan Carlos Ramos

Juan Carlos Ramos

Viernes, 22 de agosto 2025, 23:19

El campo de césped artificial del Estadio Municipal de Plasencia ya está terminado, aunque aún no se ha inaugurado oficialmente ni se han disputado ... partidos. Sin embargo, quienes se han pasado por la Ciudad Deportiva y ha comprobado su nuevo aspecto no han podido evitar mostrar un gran malestar, especialmente jugadores, equipos y aficionados. Las críticas se centran en dos aspectos concretos del diseño que, según denuncian, comprometen tanto la práctica como el seguimiento del fútbol.

