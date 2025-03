Un hombre de 54 años fallece tras una explosión de gas en Plasencia

Un hombre ha muerto sobre las 15.00 horas en Plasencia debido a una explosión de gas. El suceso ha ocurrido en una vivienda del ... bajo del edificio Las Peñas, ubicada en el número 40 de la avenida San Antón del barrio del Pilar.

El fallecido es José Jesús Oliva Pereira de 54 años, casado y con una hija. La mujer del fallecido no se encontraba en el edificio en el momento de la explosión. Se da la circunstancia que ha llegado sobre las 17.00 horas cuando ya estaba acordonada la zona.

«El único ocupante de la vivienda en ese momento ha sido rescatado con vida, pero ha fallecido minutos después pese a los intentos de los sanitarios por salvarle la vida», relata Pizarro.

Se está a la espera del juez de guardia de Cáceres para proceder al levantamiento del cadáver.

La detonación ha sido muy fuerte, según cuentan los vecinos, y se ha encontrado material del edificio a unos 20 metros de distancia del inmueble, que cuenta con cuatro plantas.

Según ha notificado el alcalde placentino, Fernando Pizarro, el 112 Extremadura ha avisado a bomberos, servicios sanitarios y cuerpos y fuerzas de seguridad que se desplazaron hasta el lugar.

El primer edil ha trasladado a través de redes sociales el pésame a la familia de la víctima mortal.

Ampliar La explosión ha provocado grandes daños en el interior de la vivienda. HOY

El edificio no presenta daños graves estructurales, según una primera revisión de los servicios de urbanismo del Ayuntamiento de Plasencia. No obstante, los bomberos siguen en la zona revisando la estabilidad del inmueble. El edificio cuenta con tres bloques y los vecinos fueron desalojados tras el suceso. Hasta el momento, ya han podido regresar a sus casas los residentes en dos de los bloques y los que viven en la zona en la que se produjo la explosión han podido entrar a por sus pertenencias porque aún no saben si podrán dormir en sus domicilios.

En estos momentos se investigan las causas de la explosión, que «pudo ser provocado», adelanta Pizarro.

«Agradecemos la rápida intervención de todos los servicios desplegados en el lugar», finaliza el alcalde.