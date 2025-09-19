El Festival de Música Antigua de Plasencia se extiende a las comarcas próximas La segunda edición, que se desarrollará del 26 de septiembre al 12 de octubre, dobla su partida para llegar a Jarandilla, Malpartida y Hervás

El Festival de Música Antigua de Plasencia amplía su alcance a las comarcas próximas en su segunda edición, que se va a desarrollar desde el 26 de septiembre al 12 de octubre. Aparte del Auditorio Santa Ana, este año el certamen llegará a Hervás, Malpartida de Plasencia y Jarandilla de la Vera. El programa propone un viaje sonoro por la música compuesta antes de 1750, desde la Edad Media hasta el Barroco.

El festival arrancará el viernes 26 de septiembre con el grupo Piacere dei Traversi en el Auditorio de Santa Ana de Plasencia (20.00). Ese mismo fin de semana, la formación Cantoría ofrecerá dos conciertos, el primero en el Museo Pérez Comendador de Hervás (viernes 26, 20.00) y el segundo en Plasencia (sábado 27, 20.00). El domingo 28 de septiembre será el turno del Dúo de Violonchelos García Matos, que actuará en la iglesia de Santa María de la Torre de Jarandilla de la Vera (12.00), y de la Orquesta y Coro Barrocos de Badajoz, que llevará su repertorio a la iglesia de San Juan Bautista de Malpartida de Plasencia (20.00).

El mes de octubre se abrirá con el guitarrista Enrike Solinís, que junto al Euskal Barrok Ensemble actuará en el Auditorio de Santa Ana el día 3 (20.00). Ese mismo día, el grupo Brezza ofrecerá un concierto en el Museo Pérez Comendador de Hervás (20.00) y repetirá el 4 de octubre en Plasencia (20.00). Solinís regresará en solitario el 5 de octubre a la iglesia de Santa María de la Torre de Jarandilla de la Vera (12.00).

La programación continuará el 10 de octubre con una doble cita: La Tempestad, en el Auditorio de Santa Ana (20.00) y el Barocksoli Trio, en Hervás (20.00). El 11 será el turno del Van Hoboken Ensemble en Plasencia (20.00) y el festival se cerrará el 12 de octubre con la clavecinista Silvia Márquez, que actuará en Jarandilla (12.00).

Además de los conciertos, el festival incorpora este año un apartado académico con clases magistrales en el Museo Etnográfico y Textil de Plasencia, impartidas por Jorge Lozano y Cantoría sobre polifonía renacentista, por Enrike Solinis en guitarra barroca y por Silvia Márquez en clavicémbalo.

Este año, el certamen se extiende a tres fines de semana y el número de conciertos pasa de siete a trece. El presupuesto pasa de 43.000 a 85.000 euros, con 11 formaciones artísticas y 85 músicos.