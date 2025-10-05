HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Muere el conductor de un vehículo tras una salida de vía cerca de Valverde de Mérida
Los portavoces munipales,en marzo, tras remitir alMinisterio el proyecto diseñadopara el Plan Edil. AYTO

¿Qué hay detrás de los 11 millones del Plan Edil para Plasencia?

Fondos europeos. Plasencia ideó proyectos para 15 millones de euros, pero recibirá cuatro menos. Pizarro avisa: «Tenemos que ver qué cuestiones priorizamos»

Juan Carlos Ramos

Juan Carlos Ramos

Domingo, 5 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Este viernes no se hablaba de otra cosa en los círculos políticos y sociales. Plasencia recibirá más de 11 millones de euros del Plan Edil ( ... Estrategia de Desarrollo Integrado Local), la mayor inversión de fondos europeos que ha logrado en su historia. Una cifra (el 15% es cofinanciación municipal) que promete cambiar la imagen y la vida urbana de la ciudad en los próximos cinco años. Sin embargo, detrás de ese impulso económico hay también una tarea de reajuste: el Ayuntamiento había solicitado casi 15 millones, y la diferencia obligará a priorizar actuaciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Guillermo se encuentra luchando contra su enfermedad»
  2. 2 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara a los 66 años
  3. 3 Grandes retenciones en la Ex-101 para acceder a la Feria de Zafra
  4. 4 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara a los 66 años
  5. 5 Muere el conductor de un vehículo tras una salida de vía cerca de Valverde de Mérida
  6. 6 Dos afortunados en el sorteo de La Primitiva se llevan más de 639.000 euros este sábado
  7. 7

    «Mi violador está en busca y captura y se pasea tan tranquilo por Badajoz»
  8. 8 Guardiola despide a Fernández Vara con una foto con él aún de presidente
  9. 9 Los viajes del Imserso arrancan el 8 de octubre en Extremadura con tarifas reducidas
  10. 10

    La Diputación licita por 25 años el complejo turístico La Serrana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy ¿Qué hay detrás de los 11 millones del Plan Edil para Plasencia?

¿Qué hay detrás de los 11 millones del Plan Edil para Plasencia?