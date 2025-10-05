¿Qué hay detrás de los 11 millones del Plan Edil para Plasencia?

Este viernes no se hablaba de otra cosa en los círculos políticos y sociales. Plasencia recibirá más de 11 millones de euros del Plan Edil ( ... Estrategia de Desarrollo Integrado Local), la mayor inversión de fondos europeos que ha logrado en su historia. Una cifra (el 15% es cofinanciación municipal) que promete cambiar la imagen y la vida urbana de la ciudad en los próximos cinco años. Sin embargo, detrás de ese impulso económico hay también una tarea de reajuste: el Ayuntamiento había solicitado casi 15 millones, y la diferencia obligará a priorizar actuaciones.

«Vamos a tener que ver cuáles son los proyectos prioritarios y cuáles requieren de una mayor reflexión. Tenemos poco tiempo para invertir con paciencia», resumió Fernando Pizarro. De esta forma, el grupo de trabajo con representación de todos los partidos continuará activo para decidir el orden de ejecución. «Este dinero se va a desarrollar durante varios mandatos –recordó el alcalde–, por lo tanto, todos los partidos podrán gestionarlo».

El plan, aprobado por unanimidad en el pleno de marzo bajo el lema 'Plasencia como tú la quieres', se articula en cinco grandes bloques que suman más de una veintena de actuaciones. Todas ellas comparten un mismo objetivo: construir una ciudad más inclusiva, sostenible y eficiente.

El primer bloque, 'Plasencia social e inclusiva', cuenta con un presupuesto de algo más de tres millones de euros (3.024.943). Su propósito es acercar la administración a la ciudadanía y hacer la ciudad más accesible. Incluye la ampliación de los servicios telemáticos municipales de atención al ciudadano, la habilitación de nuevos espacios de atención presencial, la mejora de la accesibilidad en las calles del centro y en los principales itinerarios peatonales, así como la ampliación de la oferta cultural mediante la rehabilitación de la Casa del Deán, que se convertirá en biblioteca municipal y centro cultural.

En el apartado 'Plasencia productiva', con una inversión de 2.482.298 euros, el foco está puesto en la economía local y el empleo. Se prevé la creación de nuevos pabellones en el recinto ferial, el impulso a la actividad comercial y turística, la mejora de los espacios industriales y la habilitación de locales para la creación artística y locales de ensayo. A ello se suman nuevos aparcamientos disuasorios en Miralvalle y la plaza San Calixto, así como actuaciones de conservación y sostenibilidad de la muralla, destinadas a preservar uno de los mayores patrimonios de la ciudad.

La movilidad será otro de los ejes centrales. El bloque 'Plasencia intermodal e integrada', dotado con 3.299.452 euros, contempla la ampliación del aparcamiento disuasorio de La Isla y mejoras sustanciales en la Puerta de Talavera y la Plaza Lusitania, con el fin de hacerlas más accesibles y eficientes. También se regenerará el entorno del nuevo colegio del barrio de San Miguel, se mejorará la accesibilidad peatonal y se ampliarán y modernizarán los accesos a Ciudad Jardín, una de las zonas con mayor densidad de tráfico urbano. «Algunos proyectos ya cuentan con estudios previos, como el del parking de La Isla –explicó el alcalde–, pero otros habrá que empezarlos desde cero».

La sostenibilidad y el bienestar ambiental se concentran en 'Plasencia verde y habitable', que dispone de un presupuesto de 2.850.670 euros. Las actuaciones previstas incluyen la mejora de la movilidad en la ronda de Eulogio González, la ampliación y mejora de los espacios verdes en los barrios, la renovación de las instalaciones deportivas de La Isla, la regeneración sostenible de las riberas del río Jerte y la mejora del parque de los Pinos, con intervenciones de sostenibilidad ambiental.

El quinto bloque, 'Plasencia eficiente y saludable', contará con 2.806.453 euros y combinará actuaciones de sostenibilidad energética, bienestar y modernización urbana. Se prevé la mejora de la eficiencia energética en los edificios municipales, la regeneración integral de la Plaza Mayor, la incorporación de mobiliario urbano sostenible en calles y plazas, la mejora de la piscina de verano y de la accesibilidad a la Ciudad Deportiva, así como la creación de senderos peatonales y parques en el entorno del Palacio de Congresos, para consolidar un cinturón verde que rodee la ciudad.

La resolución definitiva del Ministerio se espera antes de fin de año y la ejecución deberá completarse antes de 2030.