Comisaría de la Policía Nacional en Plasencia. HOY
Sucesos de Extremadura

Detenido en Plasencia por simular ser víctima de una estafa bancaria de más de 8.000 euros

Aseguró en la comisaría que había recibido numerosos cargos en su cuenta

R. H.

Martes, 16 de septiembre 2025, 09:28

La Policía Nacional ha detenido en Plasencia a un hombre de 30 años acusado de simulación de delito, tras denunciar falsamente haber sido víctima de una estafa bancaria por un importe superior a 8.000 euros.

El pasado mes de julio, el hombre presentó una denuncia en la Comisaría de la capital del Jerte en la que aseguraba haber sufrido numerosos cargos no autorizados en su cuenta corriente, y que supuestamente ascendían a un total de 8.584 euros.

Los agentes de la Policía Nacional iniciaron entonces una investigación que incluyó la solicitud de movimientos bancarios y un exhaustivo análisis de las cuentas. Como resultado, los investigadores pudieron comprobar que los «cargos denunciados habían sido realizados por el propio denunciante», indica el cuerpo policial en nota de prensa.

La detención se produjo el 10 de septiembre de 2025, cuando el hombre fue trasladado a dependencias policiales para la instrucción de las correspondientes diligencias .

Con esta actuación, la Policía Nacional recuerda que simular un delito puede traducirse en una condena penal.

