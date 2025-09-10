HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Seis meses de prisión y 12.000 euros de indemnización por vender a terceros clases online de una academia de informática de Cáceres

El acusado, señala la resolución, vendió cinco clases a diez personas, generalmente a 20 euros por asignatura, «lo que generó un perjuicio directo a la academia de 6.000 euros»

R. H.

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 11:05

La Audiencia Provincial de Cáceres ha condenado a una persona por vender a terceros las clases que recibía de manera online y que quedaban grabadas en una plataforma de una academia de informática de Cáceres.

La Sala, por un delito contra la propiedad intelectual, le impone la pena de seis meses de prisión, el pago de una multa de 1.800 euros, así como indemnizar a los responsables de la academia con 12.000 euros.

La sentencia recoge como hechos probados que el acusado, aprovechando que era alumno de la academia, en concreto se había matriculado de 3 asignaturas, pudo acceder a esas clases online y «a fin de obtener un enriquecimiento patrimonial ilícito y sin conocimiento ni autorización de los autores de esos contenidos, procedió a venderlos a cambio de dinero».

El acusado, señala la resolución, vendió cinco clases a diez personas, generalmente a 20 euros por asignatura, «lo que generó un perjuicio directo a la academia de 6.000 euros. Perjuicio al que cabe añadir otro del mismo importe como consecuencia de la suerte de cadena».

La sentencia no es firme y contra la misma cabe recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

