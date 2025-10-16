Detenida por intentar robar a una anciana con el «abrazo cariñoso» haciéndose pasar por amiga de su hija

R. H. Jueves, 16 de octubre 2025, 12:08 Comenta Compartir

Agentes de la Guardia Civil han detenido en Malpartida de Plasencia a una mujer de 36 años y con residencia habitual en Barcelona, por intentar robar en la vivienda de una mujer de 80 años mediante el conocido método del «abrazo cariñoso».

Los hechos ocurrieron el pasado 14 de octubre, cuando la víctima, una vecina de Malpartida de Plasencia, de 80 años, estaba en su casa, cuando una mujer llamó a la puerta y, «tras identificarse como amiga de su hija, se abalanzó sobre ella abrazándola con fuerza y dándole dos besos».

Durante este contacto, la autora aprovechó para desabrochar y sustraerle una cadena de oro que la víctima llevaba puesta.

Tras ello, la mujer solicitó a la víctima un vaso de agua, y mientras esta acudía a la cocina, accedió al interior del domicilio sin autorización, momento en el cual la víctima se percató de que la cadena había caído al suelo.

Al ser descubierta, la supuesta autora manifestó que se le había caído accidentalmente y abandonó precipitadamente la vivienda, según relata la Guardia Civil en nota de prensa.

Orden judicial

Gracias a la rápida intervención de una patrulla de la Policía Local, la mujer fue interceptada en las inmediaciones y retenida hasta la llegada de los agentes de la Guardia Civil, quienes comprobaron su identidad y constataron la existencia de una orden judicial de detención en vigor emitida por un Juzgado de Asturias, relacionada también con un delito de hurto.

Destaca la Guardia Civil que a la detenida le constan numerosos antecedentes por hechos similares cometidos en diferentes provincias, utilizando el método del «abrazo cariñoso», incluso ya había sido detenida como presunta integrante de un grupo criminal itinerante dedicado a esta modalidad delictiva.

Tras realizar las comprobaciones oportunas y entrevistarse con la víctima, la Guardia Civil procedió a su detención por los delitos de hurto y allanamiento de morada, además de proceder a la ejecución de la requisitoria judicial vigente.

La actuación conjunta y coordinada entre la Policía Local de Malpartida de Plasencia y la Guardia Civil «permitió la rápida identificación y detención de la presunta autora, evitando su huida y garantizando la recuperación de los efectos sustraídos» señala.