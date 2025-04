El cuerpo de Fernando Zamora fue localizado a dos kilómetros de donde hallaron sus gafas

Fernando Zamora desapareció el domingo 10 de marzo y le han encontrado el jueves 21 de marzo. Entre medias, doce días de intensa búsqueda ... que no fructificó hasta este jueves, cuando un perro especializado en rastreo subacuático comenzó a ladrar en dirección a la arboleda cercana al puente de Adolfo Suárez, en el margen más próximo a la circunvalación sur. Eran las 11 y media de la mañana.

El bote de la Guardia Civil se fue aproximando hacia la orilla al tiempo que el perro adiestrado se mostraba cada vez más inquieto. Marcaron el área y los agentes del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) y del Servicio Cinológico inspeccionaron las ramas y el lecho del río. Fueron suficientes unos pocos segundos para encontrar al hombre de 57 años que desapareció en el camping La Chopera, unos 2 kilómetros río arriba. Allí se encontraron sus gafas la semana pasada.

La Guardia Civil activó todos los protocolos. El primero, para proceder a notificar la noticia a los familiares. El segundo, para solicitar una zodiac y poder trasladar el cadáver a la otra orilla, donde estaba levantada la base de operaciones. Y el último, para acordonar toda la zona, desde el puente Adolfo Suárez y el puente Nuevo, para preservar la intimidad del rescate.

El cuerpo fue sacado del agua ya pasadas las 12 de la mañana. Tras la llegada del juez y de los familiares, se procedió a la identificación del cuerpo, algo que hizo un familiar directo. A las 13.35 se levantó el cadáver y se trasladó al anatómico-forense de Cáceres para realizar la autopsia.

Una búsqueda interminable

Francisco Javier Berrocoso ha sido el portavoz de la familia durante todo este tiempo. Era el que iba informando de las novedades de la investigación y el que lanzaba las convocatorias para solicitar la colaboración ciudadana. «Han sido doce días de mucha dureza, de mucha tensión. Todos han estado luchando y tratando de encontrar a Fernando: Guardia Civil, buzos, Protección Civil, voluntarios… Pero no le encontrábamos y todos los días nos íbamos para casa con tristeza. Esa sensación, según van pasando los días, te va minando y te va deteriorando».

A lo largo de la búsqueda ha habido momentos de altibajos, sobre todo por no entender los pasos que se estaban dando. La familia, desde el principio, pidió que se inspeccionara subacuáticamente el tramo urbano del río, competencia de la Policía Nacional, pero la autorización no llegó hasta este martes: «Son cosas que nosotros no llegamos a entender porque tenemos la ansiedad de quererlo encontrar. Ellos tienen sus procesos, sus protocolos y sus maneras de trabajar. Nosotros lo que queríamos desde el primer día era encontrarlo y encontrarlo lo antes posible, y poder cerrar esta pesadilla que teníamos encima».

En esta búsqueda, ha habido muchos cuerpos de seguridad implicados. La familia quiere dar las gracias a todos ellos: «Empezando por la Guardia Civil, que desde el primer día ha estado con nosotros… Protección Civil, bomberos, Policía Municipal, Policía Nacional, psicólogos, todos… Hay que agradecer a todos su trabajo, cada uno en su medida, porque todos han colaborado, todos han puesto su granito de arena. Pero sí es verdad que la Guardia Civil, desde que tomó el mando del operativo, es la que nos ha tenido informados».

Y también, la familia quiere dar la gracias al gran número de voluntarios que ha participado en la búsqueda en estos días: «Muchos nos conocían, pero había otros que no conocíamos absolutamente de nada. Queremos darles las gracias a todos y cada uno de ellos. Han dado pasos por fuera, pasos entre las retamas, pasos entre los canchos, pasos por todos los lados para tratar de localizar a Fernando. Eso hay que agradecerlo hasta el infinito».