Confirman el sobreseimiento de una presunta agresión sexual a una niña de 4 años

La Audiencia Provincial de Cáceres ha confirmado el sobreseimiento de las diligencias previas por una presunta agresión sexual a una niña de ... 4 años en un colegio, denunciada en Plasencia. Desestima el recurso de apelación interpuesto por la madre de la menor ante la falta de «indicios mínimamente sólidos» que respalden la denuncia y destaca «incoherencias» en la versión de los hechos y la ausencia de pruebas concluyentes.

La denuncia se remonta al 20 de junio de 2024, cuando la madre de la menor acudió al centro de salud tras observar que su hija tenía enrojecimiento y una erosión en la zona vulvar. Según la madre, la niña habría afirmado que «tenía ganas de hacer pipí y se lo dijo a una de las profesoras que se encontraban en clase en ese instante. Después de hacerlo, la sentó en sus piernas y le realizó un masaje en su vulva, a la vez que la profesora le manifestaba que no se lo tenía que decir a mamá».

El Juzgado de Instrucción nº5 de Plasencia archivó el caso en febrero, alegando que la menor «no acudió al centro escolar el día señalado» y que la auxiliar denunciada tenía un permiso laboral esos días y no estaba presente en el colegio. La madre recurrió la decisión, pero la Audiencia ha ratificado el sobreseimiento, subrayando que «no existen indicios de criminalidad» y que hay varias contradicciones en la versión de la madre. Subraya que la menor acumulaba «numerosísimas faltas escolares injustificadas» y cuestiona el informe médico, señalando que las lesiones fueron descritas nueve días después de los supuestos hechos. Dice que «resulta poco creíble que estas lesiones fueran existentes o visibles» en ese momento, lo que indica una «falta de profesionalidad» de la pediatra.

La defensa de la madre insistió en la necesidad de practicar una «prueba preconstituida» con la menor, pero la Audiencia rechazó esta opción, argumentando que, tras nueve meses, «la calidad de la información a obtenerse sería mínima». El tribunal añadió que forzar a la niña a declarar podría generar una «revictimización», dado que no había constancia de afectación psicológica previa.

Uno de los párrafos señala que «no solo no existen indicios de criminalidad contra la denunciada, sino que no existe indicio alguno de haberse cometido hechos delictivos más allá de lo narrado por la madre». El texto incluso sugiere que la denuncia pudo ser un intento de la madre por «justificar las ausencias injustificadas de su hija al centro escolar».

La Sala concluyó que, sin pruebas forenses inmediatas o testimonios fiables, no había base para continuar la investigación. «Las diligencias sugeridas carecen a estas alturas de un mínimo de calidad potencial a efectos incriminatorios», afirmó el magistrado.