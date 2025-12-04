La cesión de viviendas públicas pasa de 59 a 48 tras el error en la titularidad de las parcelas

Ni el Ayuntamiento de Plasencia ni Urvipexsa consideran grave el error detectado en la titularidad de una de las parcelas incluidas en el Plan Habita ... ni la demora de «dos semanas» que ha provocado en la licitación. Ambas administraciones defendieron que se trata de una incidencia menor, ya resuelta, que no altera la planificación de vivienda asequible prevista para la ciudad, aunque la cifra inicial se ajuste de 59 a 48 viviendas en esta primera fase.

Las explicaciones llegaron en una comparecencia en la que el alcalde, Fernando Pizarro, el concejal de Urbanismo, José Antonio Hernández, y la directora gerente de Urvipexsa, Marta Herrera, detallaron el estado del proyecto y quisieron frenar la lectura política que algunos partidos han hecho en los últimos días. «Esto no es un arma política, esto es una necesidad para muchos extremeños», subrayó Hernández, molesto con quienes, a su juicio, están generando confusión sobre los plazos.

Los dos solares que sí continúan en el procedimiento se localizan en la calle Julio Terrón Sobrado, en los altos de Valcorchero, y en la calle Juan de Ávalos, en Procasa. En ellos se prevé la construcción de 48 viviendas en bloque, todas con garaje y trastero. Contarán con unos 80 metros cuadrados útiles y se venderán por un precio estimado de 145.000 euros, con IVA, aplicándose el tipo reducido del 4% propio de las viviendas de régimen especial. A estas cantidades podrán restarse hasta 10.000 euros en ayudas directas a la compra de vivienda protegida.

Pero antes de ultimar los proyectos, Urvipexsa quiere conocer la demanda real. Para ello, ha habilitado dos encuestas –una por cada solar–, disponibles en su web, y que los interesados deben remitir al correo de la delegación en Cáceres. Herrera insistió en que esta información es clave: «Queremos que el diseño responda exactamente a lo que necesitan quienes aspiran a una de estas viviendas».

El origen del problema

El origen del problema que ha obligado a ajustar la previsión está en un tercer solar, situado en Julio Terrón Sobrado número 5, que aparecía en el inventario municipal como bien de propiedad local. Allí se iban a construir 11 viviendas. Una revisión más exhaustiva permitió comprobar que había sido cedido hace más de veinte años en el marco de una compensación urbanística y que no podía formar parte del lote. Al conocerse la situación, Urvipexsa y Ayuntamiento acordaron retirarlo del procedimiento y reiniciar la licitación regional de proyectos sin ese suelo. «Hablamos de diez viviendas frente a más de cuatrocientas en toda Extremadura; se le ha dado una importancia que no tiene», defendió Hernández, que recordó que el proceso «ni siquiera llegó a suspenderse».

El edil destacó, además, que esta incidencia ha tenido una consecuencia positiva: el Ayuntamiento ha ofrecido un nuevo solar con capacidad para unas cuarenta viviendas, que Urvipexsa ya está analizando para una próxima fase del plan. «Hemos pasado de perder diez viviendas a poder sumar cuarenta más adelante», resumió.

Tras solventar este error, Urvipexsa ha acelerado la tramitación y acaba de publicar la nueva licitación para los nuevos proyectos, que deben incluir la redacción básica y de ejecución, el estudio geotécnico y la documentación necesaria para obtener licencia de obra y calificación de VPO. La construcción se licitará más adelante y dependerá del nivel de demanda en cada solar.

El alcalde, Fernando Pizarro, quiso situar este avance dentro de una perspectiva más amplia. Recordó que Plasencia «llevaba quince años sin una estrategia autonómica de vivienda asequible». Por eso valoró especialmente la «flexibilidad y colaboración» de la Junta y de Urvipexsa. «Esto no va solo de levantar viviendas, sino de completar vacíos urbanos, mejorar la movilidad y ofrecer oportunidades reales a las familias», señaló.

Pizarro aseguró que la ciudad continuará depurando su inventario y ofreciendo nuevos suelos para consolidar el programa: «Lo importante es que avanzamos. Ahora serán casi cincuenta viviendas en esta primera fase y habrá más. No es un compromiso de un día: es una política de futuro».