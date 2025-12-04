HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pizarro, con la directora gerente Urvipexsa, Marta Herrera. JUNTA

La cesión de viviendas públicas pasa de 59 a 48 tras el error en la titularidad de las parcelas

El Ayuntamiento defendió ayer que la licitación no se ha retrasado más que «dos semanas» y que ya se está estudiando la cesión de nuevos suelos para futuros programas regionales

Juan Carlos Ramos

PLASENCIA.

Jueves, 4 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

Ni el Ayuntamiento de Plasencia ni Urvipexsa consideran grave el error detectado en la titularidad de una de las parcelas incluidas en el Plan Habita ... ni la demora de «dos semanas» que ha provocado en la licitación. Ambas administraciones defendieron que se trata de una incidencia menor, ya resuelta, que no altera la planificación de vivienda asequible prevista para la ciudad, aunque la cifra inicial se ajuste de 59 a 48 viviendas en esta primera fase.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Día trágico en las carreteras extremeñas: dos personas mueren en accidentes de tráfico
  2. 2 Un vecino de Navezuelas muere tras chocar su coche con un ciervo cerca de Logrosán
  3. 3 Muere una vecina de Sancti-Spíritus tras una salida de vía en la BA-128
  4. 4 Los concejales del PP de Serrejón abandonan el partido por fichar a la alcaldesa para la lista del 21-D
  5. 5 No es Jijona: uno de los mejores turrones de España se esconde en un rincón de Extremadura
  6. 6

    El Ayuntamiento de Badajoz, obligado a borrar mensajes en redes sociales tras la denuncia del PSOE
  7. 7 Carta de los padres de la víctima de la violación grupal en Málaga: «Nuestra hija cayó en una trampa»
  8. 8

    Un joven de 22 años se enfrenta a 32 de cárcel por violar y agredir a su pareja en Cáceres
  9. 9 21-D: Guardiola presenta un programa electoral para que «Extremadura siga lanzada»
  10. 10 Tres mercadillos navideños a un paso de Extremadura que no te puedes perder este puente de diciembre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La cesión de viviendas públicas pasa de 59 a 48 tras el error en la titularidad de las parcelas

La cesión de viviendas públicas pasa de 59 a 48 tras el error en la titularidad de las parcelas