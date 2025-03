La caída de un árbol junto a un colegio deja seis heridos leves en Plasencia

Pasaban unos minutos de las dos de la tarde cuando el temporal de viento que ha azotado este jueves la región arrancó de raíz ... un árbol junto al acceso al colegio Inés de Suárez de Plasencia. A esa hora la capital del Jerte registró la racha más fuerte del día en la ciudad, 69 km/h, según la Aemet.

El tremendo susto provocó un gran revuelo y confusión entre los padres, muy alarmados porque en ese momento se encontraban esperando la salida de sus hijos del centro educativo. Según informa a HOY el Ayuntamiento placentino, seis personas han resultado «heridas muy leves» por la caída de este árbol.

Ampliar Posteriormete se cortó el árbol y la Policía Local acordonó el parque de La Coronación. Andy Solé

El árbol, situado en el parque de La Coronación, en uno de los dos accesos al colegio, ha caído sobre un grupo de personas, una de ellas la concejala de Unidas Podemos Elena Mejías. «El tronco me ha golpeado en la espalda, y me he mareado porque tenía bastante dolor al haber sido golpeada por el tronco. Afortunadamente, el golpe más fuerte me lo he llevado yo, y la copa, con ramas más pequeñas, ha caído sobre niños y adultos», ha explicado a este diario. La edil placentina también ha sufrido una crisis de ansiedad. «Tenía mucho agobio porque no sabía si mi hija había salido». Un testigo de los hechos llamó rápidamente al 112 y al lugar se movilizaron los equipos de emergencia, que pudieron constatar que lo que podría haber sido una tragedia había quedado en un gran susto.

Tras ser atendida en el lugar, Mejías ha sido trasladada al hospital Virgen del Puerto en ambulancia y ha permanecido allí hasta las 19.20 horas. «He estado en observación y me han hecho una radiografía. Afortunadamente, puedo contarlo y tendré un hematoma muy grande».

También han caído ramas en la Ciudad Deportiva, junto al IES Virgen del Puerto y en diferentes puntos de la ciudad.

La borrasca Ciarán ha dejado rachas de viento que han rozado los 100 kilómetros por hora en Extremadura y lluvias que han superado los 40 litros por metro cuadrado. Toda la región ha estado en riesgo por fuertes vientos hasta las ocho de la tarde, en especial el norte de Cáceres, donde se activó el aviso naranja.

Los golpes de viento más fuertes se han registrado en Jerez de los Caballeros, con 96 kilómetros por hora, y Zorita, con 95. En Coria se registró una racha de 91 km/h, de 90 en Llerena y de 89 en Tornavacas.