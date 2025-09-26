El Cachón de Plasencia acoge este sábado un día de piragüismo inclusivo
Viernes, 26 de septiembre 2025, 02:00
El parque del Cachón será escenario este sábado de la iniciativa 'El río que nos une', una actividad de piragüismo inclusivo organizada por el ... Club Piragüismo Río Jerte, en colaboración con la ONCE. La cita se desarrollará entre las 11.00 y las 13.00 horas.
La jornada forma parte del Circuito Solidario 2025 y tiene como finalidad acercar este deporte a personas con discapacidad visual, al tiempo que busca sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de la inclusión y la empatía.
El programa contempla dos propuestas principales. La primera, denominada 'No mires, siente', consistirá en recorridos guiados con bastón y antifaz para experimentar la orientación sin visión. La segunda, bajo el título 'Disfruta del agua', ofrecerá rutas en kayak.
